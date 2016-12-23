Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года

Данил Плужников
 

Данил Плужников. Фото: Sputnik/Scanpix

Число поклонников Данила Плужникова исчисляется сотнями тысяч. Программа с ним побила все рейтинги по просмотрам.

Главным героем России в уходящем году стал Данил Плужников.

14-летний мальчик на костылях ростом всего 98 сантиметров собрал миллионы зрительских голосов и выиграл с большим отрывом от остальных претендентов

в финале детского «Голоса», исполнив хиты Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» и Валерия Кипелова «Я свободен».

Видео:

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Теперь победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данил Плужников удостоился и международного признания.

Его выступление с песней «Два орла» вошло в десятку самых ярких слепых прослушиваний проекта во всех странах мира в уходящем году

по версии YouTube-канала The voice global, специализирующегося на составлении видеочартов из всех зарубежных версий «Голоса».

Видео:

Стоит заметить, что это шоу и его детский вариант в 2016-м зрители смотрели очень охотно. Девять раз за год, по оценке компании медиа-исследований TNS, эти проекты становились лидерами в топ-10 самых популярных.

А безусловным хитом года стала программа «КВН-55!». Этот юбилейный выпуск Клуба веселых и находчивых памятен тем, что его посетил президент Владимир Путин,

который, поднявшись на сцену, спросил: «Это вы про кого пошутили: «Женился, развелся, счастлив?..» Ответом ему были заливистый смех Александра Маслякова и дружный хохот жюри.

Видео:

Вообще в десятке самых популярных проектов года среди всех россиян старше четырех лет

«Первый канал» занял восемь мест. Коллегам с «России-1» он уступил лишь пятое и десятое места

(проект «Удивительные люди» и финал «Евровидения»).

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