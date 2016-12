Стали известны финалисты шоу «Голос»

23 декабря в эфире Первого канала состоялся полуфинальный выпуск популярного вокального шоу «Голос». В этом выпуске участники, оставшиеся в командах наставников, продолжают соревноваться между собой.

В отличие от предыдущих этапов, здесь отбор победителей производится с учётом «народного голосования» — подсчёта голосов, отданных зрителями с помощью телефонного голосования за того или иного участника. Баллы наставника складываются с голосами телезрителей. По результатам голосования в финал проходит только один участник от команды.

Первым на сцену вышел Кайрат Примбердиев и его исполнении прозвучала песня And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон.

Отметим, что данная песня звучит в мюзикле «Девушки мечты», премьера которого состоялась в 1981 году. За роль в одноименном фильме Хадсон получила «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Следом за Кайратом вышел Олег Кондраков. Он исполнил песню Ёлки «Лети, Лиза». Песня вышла синглом с пятого альбома Ёлки «#Небы» 2015 года.

После выступления соперников по решения наставника команды Димы Билана Примбердиев получил 60% против 40% Кондракова, телезрители также отдали свое предпочтение Кайрату 58,8% к 41,2%. В результате по сумме набранных голосов Примбердиев (118,8 к 81,2) стал первым финалистом 5 сезон шоу «Голос».

Первый в команде Гагариной вышел на сцену Сардор Милано с песней Il Mio Cuore Va Сары Брайтман (итальянский вариант хита Селин Дион My Heart Will Go On 1997 года) Мировую известность этот сингл получил в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Конкурент Садора по команде Михаил Житов исполнил песню «Бабушка» Владимира Преснякова, которая вошла в альбом «Папа, ты сам был таким» 1989 года.

Перед тем как озвучить свое решение Полина сказал, что оно в любом случае вызовет негодование поклонников обоих участников ее команды. Тем не менее Гагарина решила оставить Садора. ему она отдала 60%, а Житову - 40. Зрительские симпатии оказались также на стороне Милано, однако лидировал он не небольшим отрывом 52,3 против 47,7 процентов голос. В результате Садор с результатом 112,3% прошел в финал «Голоса».

В исполнении Дарьи Антонюк прозвучала песня Somebody to Love группы Queen, которая вошла в пятый студийный альбом группы A Day at the Races 1976 года.

Соперница Антонюк по команда Ксения Коробкова вышла на сцену с песней «Я все еще люблю» Тины Кароль. Песня вышла синглом в 2015 году.

По правилам голосования наставник команды отдал 60% Дарьи Антонюк, 40% получила Коробкова. Примечательно, что телезрители с большим преимуществом также решили, что Дарья достойна пройти в финал с результатом в 132%.

Харизматичная и неформальная Дария Ставрович исполнила песню Chandelier австралийской певицы Сии Ферлер, которая вошла в альбом певицы 1000 Forms of Rear 2014 года.

Ее соперник по команде и главный претендент на победу в шоу Александр Панайотов исполнил песню «Не тревожь мне душу, скрипка» Валерия Меладзе, которая вошла в дебютный альбом певца «Сэра» 1995 года.

По решению Лепса 60% получил Панайтов, а 40% Дарья. Зрительские симпатии также оказались на стороне Александра - 64,9% против 35,1%. И с результатом в 124,9% - Панайотов становится четвертый финалистов шоу «Голос».

В финале за победу сразятся Александр Панайотов (команда Лепса), Кайрат Примбердиев (команда Билана), Садор Милано (команда Гагариной) и Дарья Антонюк (команда Агутина).

Финал шоу «Голос» состоится 30 декабря на Первом канале.

В финале одного из наставников жюри, а именно Диму Билана ждал небольшой сюрприз. Ведь 24 декабря у него день рождения. Первым его поздравил бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев, вручив ему букет алых роз.