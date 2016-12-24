Стали известны финалисты шоу «Голос»

Участники шоу "Голос" на полуфинале
 

Участники шоу "Голос" на полуфинале. Фото: Скриншот соцсети

23 декабря в эфире Первого канала состоялся полуфинальный выпуск популярного вокального шоу «Голос». В этом выпуске участники, оставшиеся в командах наставников, продолжают соревноваться между собой.

Еще по этой теме

В отличие от предыдущих этапов, здесь отбор победителей производится с учётом «народного голосования» — подсчёта голосов, отданных зрителями с помощью телефонного голосования за того или иного участника. Баллы наставника складываются с голосами телезрителей. По результатам голосования в финал проходит только один участник от команды.

Первым на сцену вышел Кайрат Примбердиев и его исполнении прозвучала песня And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон.

Еще по этой теме
Звезда шоу «Голос» опустилась после расставания с любимым

Звезда шоу «Голос» опустилась после расставания с любимым

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года

Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года

Отметим, что данная песня звучит в мюзикле «Девушки мечты», премьера которого состоялась в 1981 году. За роль в одноименном фильме Хадсон получила «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Следом за Кайратом вышел Олег Кондраков. Он исполнил песню Ёлки «Лети, Лиза». Песня вышла синглом с пятого альбома Ёлки «#Небы» 2015 года.

После выступления соперников по решения наставника команды Димы Билана Примбердиев получил 60% против 40% Кондракова, телезрители также отдали свое предпочтение Кайрату 58,8% к 41,2%. В результате по сумме набранных голосов Примбердиев (118,8 к 81,2) стал первым финалистом 5 сезон шоу «Голос».

Первый в команде Гагариной вышел на сцену Сардор Милано с песней Il Mio Cuore Va Сары Брайтман (итальянский вариант хита Селин Дион My Heart Will Go On 1997 года) Мировую известность этот сингл получил в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Конкурент Садора по команде Михаил Житов исполнил песню «Бабушка» Владимира Преснякова, которая вошла в альбом «Папа, ты сам был таким» 1989 года.

Перед тем как озвучить свое решение Полина сказал, что оно в любом случае вызовет негодование поклонников обоих участников ее команды. Тем не менее Гагарина решила оставить Садора. ему она отдала 60%, а Житову - 40. Зрительские симпатии оказались также на стороне Милано, однако лидировал он не небольшим отрывом 52,3 против 47,7 процентов голос. В результате Садор с результатом 112,3% прошел в финал «Голоса».

В исполнении Дарьи Антонюк прозвучала песня Somebody to Love группы Queen, которая вошла в пятый студийный альбом группы A Day at the Races 1976 года.

Соперница Антонюк по команда Ксения Коробкова вышла на сцену с песней «Я все еще люблю» Тины Кароль. Песня вышла синглом в 2015 году.

По правилам голосования наставник команды отдал 60% Дарьи Антонюк, 40% получила Коробкова. Примечательно, что телезрители с большим преимуществом также решили, что Дарья достойна пройти в финал с результатом в 132%.

Харизматичная и неформальная Дария Ставрович исполнила песню Chandelier австралийской певицы Сии Ферлер, которая вошла в альбом певицы 1000 Forms of Rear 2014 года.

Ее соперник по команде и главный претендент на победу в шоу Александр Панайотов исполнил песню «Не тревожь мне душу, скрипка» Валерия Меладзе, которая вошла в дебютный альбом певца «Сэра» 1995 года.

По решению Лепса 60% получил Панайтов, а 40% Дарья. Зрительские симпатии также оказались на стороне Александра - 64,9% против 35,1%. И с результатом в 124,9% - Панайотов становится четвертый финалистов шоу «Голос».

В финале за победу сразятся Александр Панайотов (команда Лепса), Кайрат Примбердиев (команда Билана), Садор Милано (команда Гагариной) и Дарья Антонюк (команда Агутина).

Финал шоу «Голос» состоится 30 декабря на Первом канале.

В финале одного из наставников жюри, а именно Диму Билана ждал небольшой сюрприз. Ведь 24 декабря у него день рождения. Первым его поздравил бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев, вручив ему букет алых роз.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком Wo&Men

Видео-умора: в Торонто панда подралась со снеговиком

В Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch Hi-Tech

В Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85000 евро Wo&Men

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85000 евро

Хакер заявил о взломе сайта ФБР Hi-Tech

Хакер заявил о взломе сайта ФБР

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом Hi-Tech

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом

Шоу "Голос"

Телешоу

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ УПАКОВО ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 