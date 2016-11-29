СМИ узнали имя победителя шоу «Танцы на ТНТ»

 

Фото: Кадр из видео

Вечером 24 декабря в эфире канала ТНТ будет объявлен победитель третьего сезона шоу «Танцы». Однако пользователи Сети заранее узнали его имя, благодаря тому, что съемки финального гала-концерта прошли 21 декабря.

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Многие поклонники шоу «Танцы» на ТНТ пришли поддержать своих кумиров и узнать, кому же достанется главный приз в размере 3 миллионов рублей (около 47 тысяч евро - Прим. ред.) и звание лучшего танцора страны.

Информация о том, кто победил в шоу «Танцы» утекла в сеть. Оказалось, что

лидером проекта стал уроженец Казахстана Дмитрий Щебет представляющий команду Мигеля. Ранее молодой человек пообещал на выигранные деньги купить своей дом для своей мамы.

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«Считаю, что самое ценное, что несет проект, невозможно запечатлеть и показать по телевизору. Я имею в виду вклад в культуру и поколения. «Танцы» дарят мечты, а это ответственно», - сказал Щебет в одном из интервью.

Поклонники и соотечественники танцора тут же принялись поздравлять его с победой.

«Поздравляю с победой!! Казахстан с тобой, голосовала за тебя все шоу. Верила в тебя! Ты молодец!», «Поздравляю с победой!!!! Рада очень что наш земляк победил!!!!!! Гордимся!!! Молодец!!! Теперь осталось купить маме дом!!!!», «Господи как же я рада за тебя!!! Просила всех друзей за тебя голосовать и, видимо, не зря», «Твой финальный танец был потрясающим! Ты классный!!!! Пусть Это будет твоя не последняя победа!!!» - пишут пользователи Сети.

#backstage #танцы #firstphotosession #photopractice #intheair

Фото опубликовано Дмитрий Щебет (@shebet_dmitrii)

Отметим, что

на втором месте по итогам голосования расположился главный конкурент Щебета Стас Литвинов, считавшийся ранее главным претендентом на победу.

Доброе утро ребятули 🤘🏼😃 Отличного настроения вам 🎶 Сегодня крайний день голосования , до 14:30 ты ещё можешь сделать свой выбор , отдать свой голос за лучшего танцора страны . В приложении TNT-club , раздел •live (голосование бесплатное). Проголосуйте и вы, чтобы в финале появилась надежда на справедливый исход, чтобы победил танец. #командаегорадружинина #станиславлитвинов #stanislavlitvinov #третийсезон #танцынатнт #танцытнт #tntclub #танцы #тнт

Фото опубликовано Stanislav Litvinov 🌑 (@stas_litvinov)

Почетное третье место заняла Баина Басанова, а меньше всего набрали голосов Даша Ролик, Даян Ахметгалиев и Ирина Кононова, занявшие четвертое, пятое и шестое места соответственно.

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