Божена Рынска поглумилась над гибелью журналистов в катастрофе ТУ-154

Скандально известная российская светская обозревательница Божена Рынска поиздевалась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны.
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«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», —
написала журналистка в своем Facebook.
Фото: Скриншот FacebookЕще по этой теме
Позже Рынска удалила свой пост, а вместо этого разместила на своей страничке Facebook другой, в которой подробно рассказала, за что точит зуб на корреспондентов телеканала.
Как сообщалось ранее, летевший из Москвы в Сирию, самолет Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря, недалеко от Сочи. Жертвами трагедии, среди прочих, стали журналисты НТВ - корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Трое журналистов НТВ были на борту рухнувшего Ту-154https://t.co/uPyptPnTAk pic.twitter.com/spkTGDDOdM— РИА Новости (@rianru) 25 декабря 2016 г.