Божена Рынска поглумилась над гибелью журналистов в катастрофе ТУ-154

Божена Рынска
 

Божена Рынска. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Скандально известная российская светская обозревательница Божена Рынска поиздевалась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны.

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«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», —

написала журналистка в своем Facebook.

Фото: Скриншот Facebook

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Позже Рынска удалила свой пост, а вместо этого разместила на своей страничке Facebook другой, в которой подробно рассказала, за что точит зуб на корреспондентов телеканала.

Как сообщалось ранее, летевший из Москвы в Сирию, самолет Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря, недалеко от Сочи. Жертвами трагедии, среди прочих, стали журналисты НТВ - корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

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