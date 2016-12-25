Финалы шоу «Точь-в-точь!» и «Что? Где? Когда?» отменили

Российские телеканалы из-за трагедии сняли с эфира развлекательные программы. Не будет и новогоднего оформления.

Российские федеральные каналы внесли изменения в сетку вещания в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 Минобороны в Сочи. На Первом канале сообщили, что сегодня в эфир не выйдет финал шоу «Точь-в-точь» и последняя игры зимней серии «Что? Где? Когда?».

Не будет там промо-роликов новогодних проектов и новогодних межпрограммных заставок.

Еще по этой теме

Кроме того, Дирекция Первого канала приняла решение перенести громкую премьеру фильма «Викинг».

Реклама

На РЕН ТВ также меняют сетку вещания в связи с крушением Ту-154.

«Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией и в память о ее жертвах. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу «Соль», а завтра – юмористические концерты», – цитирует пресс-службу канала «Интерфакс». Каждый час здесь выходит экстренный выпуск новостей.

НТВ также корректирует сетку вещания в связи с авиакатастрофой.