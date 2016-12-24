Ольга Бузова напугала фанатов лицом без макияжа

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: instagram.com

Бурное обсуждение в соцсетях вызвал опубликованный коллаж, на котором ведущая «Дома 2» Ольга Бузова запечатлена без косметики.

Еще по этой теме

Пока одни комментаторы высмеивают ее внешний вид, другие утверждают, что в 30 лет многие женщины именно так выглядят без макияжа.

Скандальный коллаж был сделан из трех кадров шоу «Дом-2. Свадьба на миллион». Судя по всему, этот выпуск совсем недавно был показан в эфире.

Еще по этой теме
От Ольги Бузовой отвернулись близкие

От Ольги Бузовой отвернулись близкие

Цена несчастья Ольги Бузовой: интимные переписки и секс-видео

Цена несчастья Ольги Бузовой: интимные переписки и секс-видео

Бузова упала в обморок на сцене

Бузова упала в обморок на сцене

#безкосметики

Фото опубликовано Сотрудничество👉🏼Директ (@zvezdaagram)

Пользователи соцсетей активно делятся своим мнением от внешнего вида Ольги Бузовой без косметики.

Реклама

«Раньше Оля мне очень нравилась, сейчас вообще уже не могу на нее смотреть», «Обколотая до нельзя столько вкачивать», «Это Бузова после пьянки,мешки под глазами и ракурс не удобный!», «да я в 62 так выгляжу без косметики», «На алкашку смахивает», - пишут юзеры.

Однако у звезды нашлись и защитники. Некоторые посчитали Ольгу Бузову красивой, несмотря ни на что. Также нашлись и те, кто заявил, что опубликованные фотографии телеведущей без макияжа были специально обработаны в фотошопе, чтобы дискредитировать девушку.

Отметим, что снимки Ольги Бузовой без косметики и ранее попадали в Интернет.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR

reklama.vesti.lv

Названы версии авиакатастрофы Ту-154 Новости

Названы версии авиакатастрофы Ту-154

Когда в Латвию вернется зима Новости

Когда в Латвию вернется зима

Врачи назвали смертельно опасные ингредиенты на новогоднем столе Wo&Men

Врачи назвали смертельно опасные ингредиенты на новогоднем столе

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель Wo&Men

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель

В интернете обсуждают вспышку в момент крушения Ту-154 Новости

В интернете обсуждают вспышку в момент крушения Ту-154

Телеведущие

Знаменитости

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 