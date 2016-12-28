Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису

Российская актриса Анастасия Сова-Егорова сделала заявление в своем блоге, обвинив участника «Дома-2» Семена Фролова в жестоком обращении. Она призналась, что это происходит уже не в первый раз. Правда, позвонила ли в полицию - непонятно.

В Instagram Анастасии появилось шокирующее заявление и фотографии с синяками на руках и ногах. Девушка встречалась с участником «Дома-2» Семеном Фроловым несколько месяцев, и он не раз поднимал на нее руку. И вот что сообщила Настя в Instagram.

«Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством», -

пишет актриса.

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Она добавила, что много раз прощала его, потому что очень любила, прощалась, но пускала в свою жизнь снова. Актриса просит подписчиков никогда не прощать, и бежать от людей-оборотней.

Подписчики были шокированы снимками Насти, и как могли поддержали ее в трудные минуты.

Семен Фролов. Фото: vk.com/semenfroloff