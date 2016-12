Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису

Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством. Хотя в этом году произошло много и отличного, особенно новых прекрасных знакомств, чудесных примирений и встреч. Но вот только одна встреча в этом году лучше бы не состоялась никогда! Есть люди-оборотни! И вот, поверьте, если Вы снова примите и простите такого, то он обязательно рано или поздно снова обернётся своей реальной стороной! Бегите от мужчин, которые тянут Вас вниз, бегите если Вы чувствуете, что Ваша жизнь стремительно вертится только вокруг него и тем более бегите, если он Вас бьёт! Если Вы простите, он обязательно сделает это ещё! Хоть я и сторонник того, что неизменна постоянная переменчивость всего, но верить я больше не могу! Дерьмо, с годами, остаётся тем же дерьмом, только сухим! Хотя .... из него может получится и отличное удобрение! Если кто-то это сухое дерьмо подберёт.

