Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Российская актриса Анастасия Сова-Егорова сделала заявление в своем блоге, обвинив участника «Дома-2» Семена Фролова в жестоком обращении. Она призналась, что это происходит уже не в первый раз. Правда, позвонила ли в полицию - непонятно.

В Instagram Анастасии появилось шокирующее заявление и фотографии с синяками на руках и ногах. Девушка встречалась с участником «Дома-2» Семеном Фроловым несколько месяцев, и он не раз поднимал на нее руку. И вот что сообщила Настя в Instagram.

«Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством», -

пишет актриса.

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Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством. Хотя в этом году произошло много и отличного, особенно новых прекрасных знакомств, чудесных примирений и встреч. Но вот только одна встреча в этом году лучше бы не состоялась никогда! Есть люди-оборотни! И вот, поверьте, если Вы снова примите и простите такого, то он обязательно рано или поздно снова обернётся своей реальной стороной! Бегите от мужчин, которые тянут Вас вниз, бегите если Вы чувствуете, что Ваша жизнь стремительно вертится только вокруг него и тем более бегите, если он Вас бьёт! Если Вы простите, он обязательно сделает это ещё! Хоть я и сторонник того, что неизменна постоянная переменчивость всего, но верить я больше не могу! Дерьмо, с годами, остаётся тем же дерьмом, только сухим! Хотя .... из него может получится и отличное удобрение! Если кто-то это сухое дерьмо подберёт.

A photo posted by Анастасия Сова-Егорова (@anastasya_sova) on

Она добавила, что много раз прощала его, потому что очень любила, прощалась, но пускала в свою жизнь снова. Актриса просит подписчиков никогда не прощать, и бежать от людей-оборотней.

Подписчики были шокированы снимками Насти, и как могли поддержали ее в трудные минуты.

Семен ФроловСемен Фролов. Фото: vk.com/semenfroloff

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