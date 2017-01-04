Мурашки по коже: ведьма Мэрилин Керро и экстрасенс Александр Шепс поменялись лицами

И знаете, так ладно у них это получилось, что поклонникам стало не по себе.
- Керро и Шепс показали страстные поцелуи на финале «Битвы экстрасенсов» 18 декабря 2016 г.
- Дело убитой Элины: в Даугвпилсе побывала знаменитая экстрасенс 13 декабря 2016 г.
Знаменитая эстонская ведьма Мэрилин Керро поменялась лицом со своим возлюбленным, экстрасенсом Александром Шепсом. Чтобы устроить это забавное зрелище, Керро и Шепс воспользовались специальным приложением на телефоне.
Своим видео звездные участники «Битвы экстрасенсов» поделились в социальных сетях с поклонниками. А у тех даже мурашки по коже пробежались – таким неожиданным и замечательным оказался результат дурачества.
Только посмотрите, как Керро идет лицо Шепса, а какой красавчик Шепс с глазищами Керро!
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