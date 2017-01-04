Мурашки по коже: ведьма Мэрилин Керро и экстрасенс Александр Шепс поменялись лицами

Мэрилин Керро и Александр Шепс
 

Мэрилин Керро и Александр Шепс. Фото: instagram.com

И знаете, так ладно у них это получилось, что поклонникам стало не по себе.

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Знаменитая эстонская ведьма Мэрилин Керро поменялась лицом со своим возлюбленным, экстрасенсом Александром Шепсом. Чтобы устроить это забавное зрелище, Керро и Шепс воспользовались специальным приложением на телефоне.

Своим видео звездные участники «Битвы экстрасенсов» поделились в социальных сетях с поклонниками. А у тех даже мурашки по коже пробежались – таким неожиданным и замечательным оказался результат дурачества.

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Только посмотрите, как Керро идет лицо Шепса, а какой красавчик Шепс с глазищами Керро!

Че происходит ? 😲👻 @marilyn_kerro #битваэкстрасенсов

A video posted by Александр Шепс (@alexenerg86) on

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