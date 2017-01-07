Скандал в Литве: из-за нацистского приветствия закрыли телепрограмму «Угадай мелодию»

 

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

Программа «Угадай мелодию», транслировавшаяся литовским государственным телевидением (LRT), закрыта из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис.

Съемки очередной передачи, которые должны были состояться сегодня, отменены. «Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», - цитирует Палецкиса ТАСС. Замдиректора принес зрителям канала извинения за инцидент.

Скандальный выпуск был показан в пятничном эфире.

Угадав мелодию, написанную литовским композитором-евреем, участница одной из команд выбросила руку в нацистском приветствии,

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а другую приложила к верхней части губ.

Ведущие программы на это никак не отреагировали, а после оправдывались тем, что были уверены: в эфир эти кадры не попадут. «Угадай мелодию» идет в записи.

Эпизод из шоу получил большой резонанс в соцсетях, где выложили видео.

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Сейчас по требованию подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению в Литве периодически приостанавливаются трансляции российских каналов. Например, под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах разжигание розни и пропаганду войны находится «РТР-Планета». Некоторые эксперты предлагают применить аналогичные санкции и к LRT.

Российская «Угадай мелодию» - одна из самых популярных развлекательных программ 90-х. В аполитичной программе участникам игры предлагается угадывать мелодии, которые исполняет оркестр в студии. Победитель, угадавший больше других, получает право на суперигру. Wiki называет программу последним проектом журналиста Владислава Листьева.


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