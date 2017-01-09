Фокусник Девид Блейн прострелил себе рот во время выступления

Американский иллюзионист и фокусник Дэвид Блейн во время выступления случайно прострелил себе рот, пишет New York Post.

Во время своего авторского шоу «По ту сторону магии» на телеканале E4, Дэвид на глазах у тысяч зрителей в студии выполнил трюк неудачно. Это был фокус «поймать пулю зубами».

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Стоит отметить, что

артист не первый раз выполняет этот трюк и ранее никогда не допускал ошибок или просчетов.

Дэвид Блейн начал заниматься уличной магией в 1997 году. Он быстро стал очень популярным. С 1999 года Блейн периодически показывал более грандиозные чудеса, среди которых «захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999), заморозка во льду (2000), 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью реки, задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).

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