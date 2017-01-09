Фокусник Девид Блейн прострелил себе рот во время выступления

 

Фото: Кадр из видео

Американский иллюзионист и фокусник Дэвид Блейн во время выступления случайно прострелил себе рот, пишет New York Post.

Во время своего авторского шоу «По ту сторону магии» на телеканале E4, Дэвид на глазах у тысяч зрителей в студии выполнил трюк неудачно. Это был фокус «поймать пулю зубами».

Реклама

Стоит отметить, что

артист не первый раз выполняет этот трюк и ранее никогда не допускал ошибок или просчетов.

Дэвид Блейн начал заниматься уличной магией в 1997 году. Он быстро стал очень популярным. С 1999 года Блейн периодически показывал более грандиозные чудеса, среди которых «захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999), заморозка во льду (2000), 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью реки, задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).

Еще по этой теме
Как это было: Закулисье шоу магов и иллюзионистов в Риге

Как это было: Закулисье шоу магов и иллюзионистов в Риге

Иллюзионист Сафронов оказался на грани жизни и смерти из-за фокуса

Иллюзионист Сафронов оказался на грани жизни и смерти из-за фокуса

Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды

Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое Hi-Tech

Что это может быть? В объектив камеры попало нечто необъяснимое

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг Hi-Tech

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

Как одни и те же «простые люди» нашлись с Путиным на разных фото Новости

Как одни и те же «простые люди» нашлись с Путиным на разных фото

В России обещают «жесткий ответ» на размещение военных в Европе Новости

В России обещают «жесткий ответ» на размещение военных в Европе

Происшествия

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 