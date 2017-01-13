Известная радиоведущая Ксения Стриж скрывала, что потеряла ребенка

Российская радиоведущая Ксения Стриж, отметившая 4 января 50-летие, в свое время потеряла ребенка от актера Алексея Зеленова. Об этом рассказала их общая знакомая, кинодраматург Маргарита Шарапова.

Открылись подробности тайного романа известной радиоведущей Ксении Стриж, чей голос страна впервые услышала на «Европе плюс» в 1990 году. Андрей Малахов посвятил ей очередной выпуск программы «Пусть говорят».

Гости студии поздравили Ксению с 50-летием, вспомнив ее творческий путь и многочисленные увлечения.

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Не стареть душой звезде радиоэфира помогает муж Андрей Сусиков, который на 17 лет моложе нее. Однако был у Стриж и роковой роман.

В начале 90-х ее связывали близкие отношения с актером Алексеем Зеленовым. У Ксении даже должен был родиться ребенок, но этого не произошло, сообщает StarHit со ссылкой на кинодраматурга Маргариту Шарапову.

«Она шла по переходу, где проспект Калинина, и у нее открылось кровотечение. Так она потеряла ребенка», – рассказала Шарапова. Стриж была шокирована, но факт подтвердила, предположив, что об этом общая знакомая узнала от Зеленова. «Это правда. Видимо, он ей это рассказывал», – заявила радиоведущая.

Среди возлюбленных Ксении было немало творческих людей, в том числе Максим Гусельщиков из «Крематория» и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. Однако матерью Стриж так и не стала: эта роль ее никогда не привлекала.

Впрочем,

радиоведущая призналась, что была готова родить ребенка для любимого мужчины. «Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, родила бы. У меня не было желания родить для себя», – пояснила она.

Добавим, что летом 2016 года Ксения Стриж сделала пластическую операцию в рамках передачи «На десять лет моложе». Ей исправили овал лица и сделали зубы.

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