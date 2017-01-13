Известная радиоведущая Ксения Стриж скрывала, что потеряла ребенка

Российская радиоведущая Ксения Стриж, отметившая 4 января 50-летие, в свое время потеряла ребенка от актера Алексея Зеленова. Об этом рассказала их общая знакомая, кинодраматург Маргарита Шарапова.
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Открылись подробности тайного романа известной радиоведущей Ксении Стриж, чей голос страна впервые услышала на «Европе плюс» в 1990 году. Андрей Малахов посвятил ей очередной выпуск программы «Пусть говорят».
Гости студии поздравили Ксению с 50-летием, вспомнив ее творческий путь и многочисленные увлечения.
Не стареть душой звезде радиоэфира помогает муж Андрей Сусиков, который на 17 лет моложе нее. Однако был у Стриж и роковой роман.
В начале 90-х ее связывали близкие отношения с актером Алексеем Зеленовым. У Ксении даже должен был родиться ребенок, но этого не произошло, сообщает StarHit со ссылкой на кинодраматурга Маргариту Шарапову.
«Она шла по переходу, где проспект Калинина, и у нее открылось кровотечение. Так она потеряла ребенка», – рассказала Шарапова. Стриж была шокирована, но факт подтвердила, предположив, что об этом общая знакомая узнала от Зеленова. «Это правда. Видимо, он ей это рассказывал», – заявила радиоведущая.
Среди возлюбленных Ксении было немало творческих людей, в том числе Максим Гусельщиков из «Крематория» и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. Однако матерью Стриж так и не стала: эта роль ее никогда не привлекала.
Впрочем,
радиоведущая призналась, что была готова родить ребенка для любимого мужчины. «Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, родила бы. У меня не было желания родить для себя», – пояснила она.
Добавим, что летом 2016 года Ксения Стриж сделала пластическую операцию в рамках передачи «На десять лет моложе». Ей исправили овал лица и сделали зубы.
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