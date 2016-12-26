Избранница танцующего миллионера прячет живот

Поклонники подозревают, что скоро Джанлука Вакки станет отцом. К такому выводу пришли подписчики аккаунта супруги танцующего миллионера, которая внезапно стала прятать фигуру.

Многочисленные фанаты танцующего миллионера Джанлуки Вакки, внимательно следящие за жизнью своего кумира, заподозрили неладное. Поводом для подозрений стала фотография, на которой «голубоглазый обаяшка» (так нежно некоторые фанаты называют бизнесмена) запечатлен с молодой супругой, обнимая ее за талию.

По мнению особо внимательных зрителей, живот Джорджии (так зовут жену Джанлуки) предательски выпирает. «Она беременна?», «Вау, да она беременна!», «Она точно ждет ребенка», – так звучала часть комментариев.

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@wanderingofficial #me #GG Фото опубликовано Giorgia Gabriele (@jogiorgiajo) Янв 2 2017 в 2:01 PST

Подогревает предположения о своем интересном положении и сама Джорджия. В последнее время возлюбленная танцующего миллионера одевается исключительно в свободные наряды, не сковывающие движений. Причем подчас эта одежда надета на Джорджию в несколько слоев, отчего стройная фигура брюнетки оказывается абсолютно бесформенной.

Colorful Sunday 😉 #me #GG Фото опубликовано Giorgia Gabriele (@jogiorgiajo) Янв 8 2017 в 9:05 PST

Если Джорджия действительно беременна, то будущий ребенок окажется для танцующего миллионера первенцем. Впрочем, как и для самой 30-летней женщины.

Happy new year 🎉 @gianlucavacchi @ultimagstaad #me #GG #greatgatsby Фото опубликовано Giorgia Gabriele (@jogiorgiajo) Дек 31 2016 в 2:02 PST

Напомним, Джанлука Вакки получил известность благодаря видео, на котором подтянутый и привлекательный не по годам мужчина зажигательно танцевал с миловидной стройной длинноволосой брюнеткой под ритмичную музыку.

Вскоре оказалось, что мужчина не только красив, но и богат (собственно, поэтому его и прозвали «танцующим миллионером»). Джанлука Вакки получил такую популярность, что его даже пригласили в Россию. Миллионер стал гостем передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» и посетил несколько столичных мероприятий.

This is the TV advertising commercial we did for Bank of Georgia ... Enjoy 2017 @bankofgeorgia #orangesanta #bankofgeorgia #gvlifestyle @jogiorgiajo Видео опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 26 2016 в 6:03 PST

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