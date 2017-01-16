«Он очень хочет вернуться к зрителям»: Дубовицкая сообщила об операции у Задорнова

Михаил Задорнов
 

Михаил Задорнов. Фото: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Ведущая российской телепередачи «Аншлаг» боится вскрытия. У нее это вызывает отторжение.

В этом году программа «Аншлаг» отмечает 30-летие. Его бессменная ведущая Регина Дубовицкая очень хотела бы, чтобы Михаил Задорнов, у которого обнаружили страшную болезнь, тоже принял участие в юбилейных съемках.

«Мише сделали сложную операцию, она прошла успешно, ему предстоит еще длительное лечение.

Мы с ним почти каждый день созваниваемся, он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более он очень хочет вернуться к зрителям, писать новые книги», –

говорит Дубовицкая.

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А ей самой сил придают придают любимая работа и 18-летняя внучка Регина, с которой они очень близки. Королева юмора уверяет, что часто берет внучку с собой на шоппинг, любит побаловать ее дорогими нарядами: «Единственное, что меня расстроило – решение внучки о поступлении в медицинский институт, она уже учится на втором курсе., – вздыхает Дубовицкая. – Я очень недовольна ее выбором, отговаривала Регину как могла, но характером она, видимо, в меня пошла.

Говорила ей: «Ты понимаешь, что такое анатомичка?». Я бы в жизни не пошла на вскрытие, но у внучки это не вызвало отторжения… Сейчас в нашей стране, на мой взгляд, не очень хорошая медицинская школа, которая дает образование, оставляющее желать лучшего».

«За границу поехать внучка не захотела. Я бы, честно признаться, хотела, чтобы Регина стала журналистом, но пока она настаивает на медицине, надеюсь, в дальнейшем ее взгляды изменятся», – цитирует Регину портал Sobesednik.ru.

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