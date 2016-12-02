Дмитрий Тарасов впервые высказался о разводе с Ольгой Бузовой

Футболист объяснил, как воспринял расставание с Ольгой Бузовой. По словам Дмитрия, 2016-й год многому его научил. В частности, полузащитник теперь отлично разбирается в людях и знает, как выйти из любой сложной ситуации.

В конце декабря 2016 года Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально оформили развод. В течение длительного периода времени супруги испытывали трудности в отношениях. К тому же, в социальных сетях постоянно возникали новые слухи о причинах расставания одной из самых красивых пар. Одни Интернет-пользователи обвиняли футболиста в измене, а другие считали, что во всем виновата телеведущая «Дома-2», так как она отказалась рожать детей.

Тарасов изначально старался держаться в стороне от этого скандала. Тем не менее, как утверждает спортсмен, журналисты иногда даже следили за ним, чтобы вычислить, с кем он проводит время. Футболист старался не смотреть, что о нем пишут в Сети.

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«Если все это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не в футбол играл», - признался Дмитрий.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #детисмыслжизни A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on Jan 13, 2017 at 10:22am PST

Во время отношений с Ольгой Бузовой, футболист понимал, что к их личной жизни всегда будет приковано внимание поклонников проекта «Дом-2». Однако даже после расставания с телеведущей футболист не хочет обсуждать причины разлада в семье.

«Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне», -

отметил Тарасов.

Полузащитник «Локомотива» перенес в минувшем году серьезное повреждение крестообразных связок колена. Как признался футболист, он прикладывает все усилия, чтобы полностью восстановиться. По словам Тарасова, 2016-й выдался для него весьма непростым.

«1 января действительно как будто открыл для себя новую чистую страницу. Оставил все плохое за спиной. При этом

2016-й многому научил: разбираться в людях, понимать, кто твой друг, делать правильные выводы из тяжелых ситуаций. Научил не злиться и не обижаться, даже если для этого есть поводы. Что бы ни случилось, нужно перешагивать, идти дальше. Никому не желаю зла. Всем – только мира и добра», -

объяснил Дмитрий.

Сегодня только массаж #баковка#массаж#процедуры A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on Dec 2, 2016 at 12:48am PST

Многие считают, что Тарасов полностью доволен жизнью, ведь на страницах в социальных сетях он часто выкладывает снимки со счастливой улыбкой на лице или фотографии из ресторанов, где он проводит вечера в компании друзей. Сам футболист утверждает, что не считает нужным афишировать свои настоящие эмоции.

«Никогда никому не покажу свою слабость. То, что творится в душе, должно там и оставаться. Если улыбаюсь и выкладываю позитивные снимки, это еще ничего не значит. Нельзя судить о людях только по фотографиям», -

отметил Тарасов в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

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