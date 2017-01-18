Прокурор взялся за оскандалившуюся Божену Рынску

Божена Рынска
 

Божена Рынска. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Издевательства Божены Рынской над погибшими журналистами НТВ повлекли за собой последствия. Оскандалившейся блогершей заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Еще по этой теме

По информации российских СМИ, жалобы на светскую львицу, посмеявшуюся над гибелью репортеров при крушении в районе Сочи самолета Ту-154, были переданы прокурору Москвы.

Теперь все публикации Божены, в том числе и удаленные, но сохраненные на скриншотах, будут тщательно изучены.

«Обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Российской Федерации.

Реклама

Вероятно, публикуя сгоряча издевательское сообщение, Рынска и представить не могла, сколько шума оно наделает. Узнав об авиакатастрофе Ту-154, Божена выразила радость по поводу гибели журналистов НТВ.

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?...».

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию.

«В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому».

Общественность бурно среагировала на ликование Рынской. На одном из сайтов Интернете за лишение российского гражданства журналистки подписалось более 170 тысяч человек. Однако сама светская львица дала понять, что не собирается повиноваться никаким решениям.

«Я не хочу уезжать. Я хочу бороться. После той травли НТВ я очень сильно закалилась. Я могу объявлять голодовку, я не подчиняюсь ни подпискам о невыезде, ни домашним арестам. Я не признаю их суд», –

заявила Рынска в недавнем интервью. Более того, Божена заявила, что ее ничто не толкнет к смене места жительства.

К слову, именно репортеров телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала мамой.

«Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!» – подчеркнула возмущенная Рынска.

Еще по этой теме
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Божена Рынска довела Максима Фадеева

Божена Рынска довела Максима Фадеева

На глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Рынску совершено нападение

На глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Рынску совершено нападение


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции Новости

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин Wo&Men

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Скандалы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 