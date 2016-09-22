Поклонники взволнованы сообщениями о болезни звезды «Дома-2» Натальи Варвиной

Наталья Варвина
 

Наталья Варвина. Фото: instagram.com

Звезда «Дома-2» уже несколько дней не встает с кровати. Наталья Варвина пару дней сообщила, что не на шутку разболелась, а чуть позже вновь опубликовала в микроблоге пост о том, что постельный режим у нее продолжается. Фанаты желают своей любимице скорейшего выздоровления и замечают, что она болеет слишком часто.

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Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2», чья жизнь за рамками проекта продолжает интересовать фанатов и по сей день, Наталья Варвина дала повод беспокоиться за нее.

Молодая женщина сообщила микроблоге, что серьезно больна, и вот уже несколько дней находится дома, добавив, что вынуждена соблюдать постельный режим.

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«Лежу, пью лекарства, чай с малиной, вокруг меня гора салфеток, смотрю сериалы и старые фильмы. Всем любви и здоровья, не теряйте меня», - обратилась к подписчикам микроблога Наталья Варвина пару дней назад.

Известие о болезни звезды не на шутку растревожило ее знакомых и поклонников. Они поспешили пожелать Варвиной скорейшего выздоровления и заметили, что она уж слишком часто болеет.

Закончили съёмки и домой!

Фото опубликовано Наталья Варвина (@varvina)

«Что-то ты часто болеешь, Наташа», «Вы так часто болеете! С иммунитетом надо решить вопрос, это не очень гуд - каждые два месяца болеть… Советчиков много, но начните с крови, смены привычек, и добавьте оригинальные витамины в рацион, не наши повторы, а американские», - дают советы Натальи Варвиной ее фанаты.

Состояние экс-участницы «Дома-2» не позволяло ей даже выйти на связь с поклонниками, обеспокоенными новостями о плохом самочувствии звезды.

Чуть позже Варвина извинилась за то, что не смогла вовремя поблагодарить всех, кто пожелал ей доброго здравия, уточнив, что до сих пор все еще не может справиться с одолевшим ее вирусом.

«Большое спасибо всем за пожелания скорейшего выздоровления - прочитала все! Извините, что не отвечаю - все еще болею», - рассказала Наталья Варвина.

Рядом с молодой женщиной все эти дни находится ее любимый супруг, генеральный продюсер проекта «Дом-2» Алексей Михайловский. Он поддерживает жену во время болезни.

Люблю тебя мой @dom2_producer 😘😘😘

Фото опубликовано Наталья Варвина (@varvina)

А за создание позитивного настроения, которое играет далеко не последнюю роль в процессе выздоровления, отвечает верный пес породы лабрадор Рональд.

Кстати, покинув «Дом-2» и выйдя замуж, Наталья Варвина стала идеальной домохозяйкой. Она обожает баловать своего супруга домашними разносолами собственного приготовления и делает закрутки на зиму, удивляя поклонниц тем, что звезде не чужды заботы обычных женщин.

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