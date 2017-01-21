Звездные гости и платье за 15 миллионов: семья российского миллиардера закатила свадьбу

В прошлом году российский миллиардер Муса Бажаев выдал замуж своих дочерей Мариам и Элину, и обе свадьбы прогремели на весь мир из-за своей роскоши. А теперь олигарх отвел под венец племянницу Диану, дочь своего брата, который погиб 17 лет назад. 19-летняя студентка МГИМО вышла замуж за 24-летнего Магомеда, с которым познакомилась на учебе.

Свадьбу гуляли в московском отеле The Ritz-Carlton. Ведущей праздника стала Ксения Собчак, которая тем самым неплохо пополнила бюджет своей молодой семьи с малым ребенком.

Реклама

Развлекал гостей Николай Басков, спевший чеченскую песню, София Ротару и дагестанский певец Ренат Каримов.

Amazing wedding!✨✨✨ Фото опубликовано Alisa Krylova (@alisakrylovacom) Янв 21 2017 в 1:35 PST

Очаровательная @xenia_sobchak Фото опубликовано @mirel_zarylbekova Янв 22 2017 в 12:50 PST

Свадебное торжество было проведено в соответствии с национальными чеченскими традициями. Диана вместе с сестрами и мамой готовилась к празднику в подмосковном отеле. Согласно обычаям, невеста простояла всю свадьбу на ногах в окружении близких, а ее супруг Магомед не мог видеть избранницу в этот день.

Невеста выбрала для бракосочетания роскошное платье британского бренда Ralph&Russo, декорированное кружевом и кристаллами. Примерная стоимость ансамбля составила 15 миллионов рублей (235 тысяч евро - Прим. ред.).

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Невесту в платье за 15 млн рублей смотрите ЗДЕСЬ

Еще по этой теме