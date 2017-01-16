Мэрилин Керро официально рассталась с Александром Шепсом

Мэрилин Керро и Александр Шепс объявили о своем расставании.

В их Инстаграммах появились прощальные послания друг к другу.

Мэри опубликовала свое романтичное фото и указала в подписи на расставание «Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться».

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Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться.💋🍀 Хорошего дня дорогие мои!❤️ #битваэкстрасенсов Фото опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Янв 24 2017 в 12:46 PST

О завершении отношений написал и Шепс, опубликовав видео с Керро: «Счастье любит тишину, которой у нас не было. Дорогая, marilyn_kerro знай что я всегда окажу тебе поддержку, помощь , в любую минуту где бы ты не была! Счастливого тебе плавания».

Впрочем, несколько часов назад экстрасенсы заинтриговали фанатов, разместив одинаковые короткие ролики, снятые во время похода в кино.

#Repost for @alexenerg86 😄😄😄😄 вам для настроения! 18+🍒 Видео опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Янв 24 2017 в 3:02 PST

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