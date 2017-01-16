Мэрилин Керро официально рассталась с Александром Шепсом

Мэрилин Керро и Александр Шепс
 

Мэрилин Керро и Александр Шепс. Фото: instagram.com

Мэрилин Керро и Александр Шепс объявили о своем расставании.

В их Инстаграммах появились прощальные послания друг к другу.

Мэри опубликовала свое романтичное фото и указала в подписи на расставание «Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться».

Реклама

О завершении отношений написал и Шепс, опубликовав видео с Керро: «Счастье любит тишину, которой у нас не было. Дорогая, marilyn_kerro знай что я всегда окажу тебе поддержку, помощь , в любую минуту где бы ты не была! Счастливого тебе плавания».

Впрочем, несколько часов назад экстрасенсы заинтриговали фанатов, разместив одинаковые короткие ролики, снятые во время похода в кино.

#Repost for @alexenerg86 😄😄😄😄 вам для настроения! 18+🍒

Видео опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro)

Еще по этой теме
Ведьма Мэрилин Керро взбудоражила новостью о важном событии

Ведьма Мэрилин Керро взбудоражила новостью о важном событии

Керро и Шепс показали страстные поцелуи на финале «Битвы экстрасенсов»

Керро и Шепс показали страстные поцелуи на финале «Битвы экстрасенсов»

Мурашки по коже: ведьма Мэрилин Керро и экстрасенс Александр Шепс поменялись лицами

Мурашки по коже: ведьма Мэрилин Керро и экстрасенс Александр Шепс поменялись лицами


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет! Новости

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет!

В центре Лиепаи убита женщина-дворник Новости

В центре Лиепаи убита женщина-дворник

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара Hi-Tech

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

Трамп покидает Белый дом из-за сына Новости

Трамп покидает Белый дом из-за сына

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом Wo&Men

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

Телезвезды

Битва экстрасенсов

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 