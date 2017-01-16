Мэрилин Керро официально рассталась с Александром Шепсом

Мэрилин Керро и Александр Шепс объявили о своем расставании.
В их Инстаграммах появились прощальные послания друг к другу.
Мэри опубликовала свое романтичное фото и указала в подписи на расставание «Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться».
О завершении отношений написал и Шепс, опубликовав видео с Керро: «Счастье любит тишину, которой у нас не было. Дорогая, marilyn_kerro знай что я всегда окажу тебе поддержку, помощь , в любую минуту где бы ты не была! Счастливого тебе плавания».
Впрочем, несколько часов назад экстрасенсы заинтриговали фанатов, разместив одинаковые короткие ролики, снятые во время похода в кино.
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