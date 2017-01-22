Пользователи соцсетей обеспокоены «депрессией» Мелании Трамп

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Женщина выглядела слишком грустной на инаугурации мужа. В связи с этим пользователи Интернета забили тревогу. Они распространяют фотографии и видеозаписи, на которых Мелания Трамп как будто опечалена происходящим.

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Недавно в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. На ней присутствовали близкие люди миллиардера, в том числе его супруга Мелания, а также дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером, ставшим старшим советником нового главы государства.

Некоторые зрители торжественной церемонии нашли, что жена Дональда Трампа периодически тосковала и иногда притворялась радостной.

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На видео и фото, появившихся в Интернете, заметно, что буквально через минуту после того, как первая леди улыбается мужу, ее лицо становится очень печальным.

В связи с этим большую популярность приобрели хэштеги «грустная Мелания» и «свободу Мелании», в считанные минуты заполонившие социальные сети.

«Мелания, моргни дважды, если хочешь, чтобы тебя спасли», «Налицо ужасная проблема», «Только посмотрите на это лицо», «Неужели Трамп заставляет супругу улыбаться?», «Помогите ей», «Бедная женщина», «Кажется, кто-то планирует побег»,

«Она заставляет меня страдать, я переживаю за нее. Мелания совсем не выглядит счастливой», – обсуждали пользователи Интернета.

Сама супруга президента Америки предпочла воздержаться от комментариев по поводу хэштегов, набирающих популярность в Сети.

Real love is priceless! 💰 + ❤️ = 🙅🏽 #MoneyIsntEverything #BarackObama #MichelleObama #RelationshipGoals #FreeMelania

Фото опубликовано Meka (@mekalovesmakeup)

#freemelania #trumpmemes #assface

Фото опубликовано Jason (@kolonialone)

#freemelania

Фото опубликовано Nelson Moses Lassiter (@nmoseslass)

😂😂Last one, 😂 I promise #freemelania

Фото опубликовано QueenTee Bey (@queenteebey)

#freemelania

Фото опубликовано Beatrix Kiddo (@symplystephers)

Ранее адвокат Мелании угрожал блогеру, опубликовавшему видео с размышлениями по поводу диагноза ее сына Бэррона. Модель опровергает многочисленные домыслы общественности о том, что ребенок – аутист.

В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа1

Напомним, что избрание миллиардера и предпринимателя Дональда Трампа президентом США по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых событий во всем мире.

Сотни тысяч американцев выходят на улицы с протестами против нового главы государства. Среди митингующих были замечены звезды, в том числе Шер, Роберт Де Ниро, Мадонна, Натали Портман, Джейк Джилленхол, Майли Сайрус, Джейн Фонда, Джейми Ли Кертис и многие другие.

Болдуин, Шер и другие знаменитости протестуют против Трампа в Нью-Йорке

Фото: Болдуин, Шер и другие знаменитости протестуют против Трампа в Нью-Йорке0

Стоит отметить, что сам 45-й президент Америки недоволен сложившейся ситуацией.

«Смотрел вчерашние протесты, но все время думал, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости делают только хуже», – заявил Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

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