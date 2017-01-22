Пользователи соцсетей обеспокоены «депрессией» Мелании Трамп

Женщина выглядела слишком грустной на инаугурации мужа. В связи с этим пользователи Интернета забили тревогу. Они распространяют фотографии и видеозаписи, на которых Мелания Трамп как будто опечалена происходящим.

Недавно в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. На ней присутствовали близкие люди миллиардера, в том числе его супруга Мелания, а также дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером, ставшим старшим советником нового главы государства.

Некоторые зрители торжественной церемонии нашли, что жена Дональда Трампа периодически тосковала и иногда притворялась радостной.

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На видео и фото, появившихся в Интернете, заметно, что буквально через минуту после того, как первая леди улыбается мужу, ее лицо становится очень печальным.

Docela se bavím u fotek s #freemelania 😂😂👌🏾. Když je partner nepříjemnej dědek,tak nepomůžou všechny peníze světa 😂😂😂. Видео опубликовано @bonnyandbondgirl Янв 24 2017 в 7:56 PST

В связи с этим большую популярность приобрели хэштеги «грустная Мелания» и «свободу Мелании», в считанные минуты заполонившие социальные сети.

«Мелания, моргни дважды, если хочешь, чтобы тебя спасли», «Налицо ужасная проблема», «Только посмотрите на это лицо», «Неужели Трамп заставляет супругу улыбаться?», «Помогите ей», «Бедная женщина», «Кажется, кто-то планирует побег»,

«Она заставляет меня страдать, я переживаю за нее. Мелания совсем не выглядит счастливой», – обсуждали пользователи Интернета.

Сама супруга президента Америки предпочла воздержаться от комментариев по поводу хэштегов, набирающих популярность в Сети.

#freemelania #trumpmemes #assface Фото опубликовано Jason (@kolonialone) Янв 24 2017 в 7:10 PST

#freemelania Фото опубликовано Nelson Moses Lassiter (@nmoseslass) Янв 24 2017 в 7:06 PST

😂😂Last one, 😂 I promise #freemelania Фото опубликовано QueenTee Bey (@queenteebey) Янв 24 2017 в 6:54 PST

#freemelania Фото опубликовано Beatrix Kiddo (@symplystephers) Янв 24 2017 в 3:43 PST

Ранее адвокат Мелании угрожал блогеру, опубликовавшему видео с размышлениями по поводу диагноза ее сына Бэррона. Модель опровергает многочисленные домыслы общественности о том, что ребенок – аутист.























































































Aizvērt В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







Напомним, что избрание миллиардера и предпринимателя Дональда Трампа президентом США по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых событий во всем мире.

Сотни тысяч американцев выходят на улицы с протестами против нового главы государства. Среди митингующих были замечены звезды, в том числе Шер, Роберт Де Ниро, Мадонна, Натали Портман, Джейк Джилленхол, Майли Сайрус, Джейн Фонда, Джейми Ли Кертис и многие другие.

































Aizvērt Болдуин, Шер и другие знаменитости протестуют против Трампа в Нью-Йорке AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA







Стоит отметить, что сам 45-й президент Америки недоволен сложившейся ситуацией.

«Смотрел вчерашние протесты, но все время думал, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости делают только хуже», – заявил Дональд Трамп в своем «Твиттере».









































Aizvērt Стиль первой леди США Мелании Трамп Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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