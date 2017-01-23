Виктория Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины

В СМИ продолжают муссироваться слухи о разрыве Виктории Бони и ее возлюбленного, бизнесмена Алекса Смерфита. Говорят, мужчина проводит время с моделью Тейлор Говард, которую, кстати, уже успели оценить пользователи Сети.

О том, что в отношениях Виктории Бони и Алекса Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок в популярной социальной сети.

Однако дальше журналисты выяснили, что Смерфит подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Более того,

если судить по снимкам белокурой красотки и знойного брюнета, которые оба публикуют на своих страничках в Instagram, то они находятся в одном месте – на острове миллионеров Сент-Барте.

Реклама

В свою очередь, Виктория Боня регулярно курсирует между Монако и Россией, и в настоящее время уж точно не находится рядом с гражданским супругом. Который, кстати, недавно заявил в подписи к одному из своих фото, что удаляет все комментарии, сделанные не на английском языке.

St Barths Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Янв 23 2017 в 6:18 PST

Пока журналисты и прочая заинтересованная общественность теряются в догадках, что конкретно происходит в отношениях Бони и Смерфита, другие пользователи Интернета оценили прелести возможной подружки Алекса.

St. Barths, I fking love you. Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 23 2017 в 10:38 PST

В основном, Тейлор блогерам понравилась, более того, некоторые заметили разительное сходство у девушек, а вот Викторию снова осыпали градом критических отзывов.

«Вот настало времечко, Боня, старость стучится в дверь, Дом 2 – все-таки потолок», «Будем ждать развития событий... и надеяться, что не начнет карьеру певицы», «Боня страшна как атомная война, причем не только внешне, не за что даже зацепиться на плюс. Модель свежа, с нежными чертами лица», «принц и золушка-только в сказках...», «Бонька в сравнении с новой пассией просто дешевка», «ну, Бонька допрыгалась со своим сыроедением», «Допостилась эта «блогерша», потому брошенкой осталась», – так прокомментировали перемены в личной жизни Виктории Бони блогеры.

Прилететь в Москву на 24 часа 😁 #blondie #24hours #Moscow 💋 Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 24 2017 в 2:14 PST

Еще по этой теме