Виктория Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины

Виктория Боня
 

Виктория Боня. Фото: REUTERS/Scanpix

В СМИ продолжают муссироваться слухи о разрыве Виктории Бони и ее возлюбленного, бизнесмена Алекса Смерфита. Говорят, мужчина проводит время с моделью Тейлор Говард, которую, кстати, уже успели оценить пользователи Сети.

Еще по этой теме

О том, что в отношениях Виктории Бони и Алекса Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок в популярной социальной сети.

Однако дальше журналисты выяснили, что Смерфит подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Более того,

если судить по снимкам белокурой красотки и знойного брюнета, которые оба публикуют на своих страничках в Instagram, то они находятся в одном месте – на острове миллионеров Сент-Барте.

Реклама

В свою очередь, Виктория Боня регулярно курсирует между Монако и Россией, и в настоящее время уж точно не находится рядом с гражданским супругом. Который, кстати, недавно заявил в подписи к одному из своих фото, что удаляет все комментарии, сделанные не на английском языке.

St Barths

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit)

Пока журналисты и прочая заинтересованная общественность теряются в догадках, что конкретно происходит в отношениях Бони и Смерфита, другие пользователи Интернета оценили прелести возможной подружки Алекса.

St. Barths, I fking love you.

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)

В основном, Тейлор блогерам понравилась, более того, некоторые заметили разительное сходство у девушек, а вот Викторию снова осыпали градом критических отзывов.

«Вот настало времечко, Боня, старость стучится в дверь, Дом 2 – все-таки потолок», «Будем ждать развития событий... и надеяться, что не начнет карьеру певицы», «Боня страшна как атомная война, причем не только внешне, не за что даже зацепиться на плюс. Модель свежа, с нежными чертами лица», «принц и золушка-только в сказках...», «Бонька в сравнении с новой пассией просто дешевка», «ну, Бонька допрыгалась со своим сыроедением», «Допостилась эта «блогерша», потому брошенкой осталась», – так прокомментировали перемены в личной жизни Виктории Бони блогеры.

Прилететь в Москву на 24 часа 😁 #blondie #24hours #Moscow 💋

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)

Еще по этой теме
У Виктории Бони после родов выросла нога

У Виктории Бони после родов выросла нога

Виктория Боня устроила мужу сцену ревности

Виктория Боня устроила мужу сцену ревности

Откровенное фото Виктории Бони повергло в шок ее фанатов

Откровенное фото Виктории Бони повергло в шок ее фанатов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле Hi-Tech

Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле

Известная топ-модель оказалась гермафродитом Wo&Men

Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Отец убитой Элины Пупини: жизнь стоит намного больше, чем щенок Новости

Отец убитой Элины Пупини: жизнь стоит намного больше, чем щенок

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции Новости

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Литве на 11-й день поисков Новости

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Литве на 11-й день поисков

Знаменитости

Отношения

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Земля Айнажи
Продают Земля Айнажи 8080 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 