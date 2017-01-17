Малахов назвал причину скандального поведения Джигурды

Известный российский ведущий Андрей Малахов прокомментировал эмоциональное поведение актера Никиты Джигурды в эфире программы «Пусть говорят». По мнению шоумена, это прекрасный актер, но, к сожалению, не востребованный.

Участники программы обсуждали завещание, согласно которому, бизнес-вумен Людмила Браташ оставила актеру и фигуристке Марине Анисиной миллиард рублей.

После достаточно тяжелого эфира, во время которого гости студии кричали друг на друга, Малахов произнес: «Я хочу сказать, что вы гениальный актер, и, конечно же, нехватка ролей сказывается на том, что мы видим сегодня».

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Джигурда же заявил, что тот ошибается. По словам актера, когда-то он сыграл главную роль в голливудском фильме.

«Я сыграл главную роль – Никиту Джигурду, спецагента под прикрытием ФСБ, и мне отвалили несколько миллионов», – похвастался артист. Но ведущего это не особо впечатлило.

«Главное, чтобы все миллионы, которые вам платят, не испортили вас. Потому что вера в Бога начинается не с креста, не с майки, а конечно, в душе и с любви. Любви к близкому человеку», – объяснил Андрей.

«Человеку, верующему в Бога, помогает Бог, – заявил в ответ Джигурда. – Человеку, верующему в Дьявола, помогает Дьявол. Человеку, верующему в себя, помогает и Бог, и Дьявол». Затем артист объявил Богом и себя. «Да шут ты!» – выкрикнули из зрительного зала. «И шут», – согласился тот.

«Берегите себя и своих близких, – заключил Малахов. – До свидания. Нужно освятить студию, думаю, сегодня, после этого эфира».

На несколько часов в Санкт-Петербурге... Желтый шарф из рук можно было бы убрать, но и эти 40 секунд на морозе еле выстоял) В Питере только пить...) #russianwinter #зимахолода Фото опубликовано @malakhov007 Янв 17 2017 в 11:10 PST

Напомним, Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина борются за наследство в один миллиард рублей, которое им оставила бизнес-вумен. Сестра погибшей утверждает, что документ подделан.

Джигурда и Анисина развелись в конце ноября. По словам адвоката последней, причиной стали непреодолимые разногласия между супругами, а также безответственное отношение Никиты к своей семье.

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