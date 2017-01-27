Почему закрывается шоу «Точь-в-точь»

 

Фото: Кадр из передачи

Формат шоу перевоплощений исчерпал себя. Пора искать «новые формы», как призывал Антон Чехов.

Перевоплощаться на телеэкране начали в 2011 году с подачи испанской производственной и дистрибьюторской группы Endemol, которая запустила проект с пародиями на известных артистов под названием Tu cara me suena.

После невероятных рейтингов в Испании лицензия на производство программы под названием Your face sounds familiar («Ваше лицо мне знакомо») была продана в 30 стран мира.

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В Россию проект пришел в 2013-м, когда на «Первом канале» стартовало шоу «Один в один». Однако потом руководство первой кнопки, как говорят, не смогло договориться о покупке прав на его продолжение.

В итоге программа, считающаяся официальной российской версией Your face sounds familiar, перекочевала на телеканал «Россия». А «Первый» создал успешный конкурирующий проект под названием «Точь-в-точь».

С тех пор в эфир вышли четыре сезона шоу, а это более полусотни выпусков и 40 участников. Многих известных музыкантов и поющих актеров прошлого и настоящего они изображали по несколько раз. Но, видимо, проект себя исчерпал.

Такого же мнения придерживается и оперная дива Любовь Казарновская. «Я думаю, что этот сезон последний, – сообщила она накануне в интервью »Зажигай!". –

Нам уже намекнули, что пора формат менять. Надо придумывать что-то новое, такое же интересное, креативное и яркое.

«Первый канал» в этом отношении ас. Но я не считаю, что формат «Точь-в-точь» изжил себя. Просто за время шоу артисты показали огромное количество образов. И чтобы не было повторов, нужно уходить».

Стоит заметить, что на «Первом канале» несколько оригинальных программ-долгожительниц: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Пока все дома» и «Время». Оригинальные – то есть придуманные в России. А вот то же «Поле чудес», хотя и выходит уже 27 лет, но является «калькой» американской телевизионной программы «Колесо Фортуны». Правда, там корзины с пирогами и самогоном ведущему не носят. Заимствован на Западе и формат многих других развлекательных передач, будь то шоу «Голос» или игра «Кто хочет стать миллионером?».

Эксперты говорят, что обычная продолжительность жизни программы в эфире редко превышает три-пять лет, после этого, как правило, передача начинает грешить самоповторами, а постоянное зрительское внимание сменяется эпизодическим.

В случае с «Точь-в-точь» кажется, что продюсеры попытались продлить существование проекта отчасти искусственно – собрали популярных и успешных представителей трех первых сезонов шоу. Но, судя по общедоступным данным медиаизмерений, зрительский интерес, выраженный в доле и рейтинге, оказался чуть ниже финалов предыдущих сезонов.

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