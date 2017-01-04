В Сеть попало фото экс-супруга Бузовой с его новой возлюбленной

Футболист поужинал с подругой в одном из московских ресторанов. Фотография Дмитрия Тарасова и его спутницы появилась в социальных сетях. Поклонникам звезды спорта остается только предполагать, кем ему приходится обворожительная девушка. Сам Дмитрий предпочитает не высказываться по поводу личной жизни.
- Дмитрий Тарасов впервые высказался о разводе с Ольгой Бузовой 17 января 2017 г.
- Ольга Бузова уничтожает память о Дмитрии Тарасове 6 января 2017 г.
- После развода с Бузовой Тарасов подписался на предполагаемую разлучницу в Instagram 4 января 2017 г.
- Тарасов поддержал жесткие высказывания в адрес Бузовой 9 декабря 2016 г.
- Страсти накаляются: Тарасов с «друзьями-кавказцами» выгнал Бузову из дома 6 декабря 2016 г.
- Тарасов публично унизил Бузову в Instagram 14 ноября 2016 г.
- СМИ назвали имя разлучницы Бузовой и Тарасова 6 ноября 2016 г.
В конце прошлого года футболист Дмитрий Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой. Поклонники звезды спорта желают ему найти новую любовь после расставания с женой.
По некоторым данным,
Тарасов мог закрутить роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко, однако так ли это, доподлинно неизвестно. Ни Тарасов, ни его предполагаемая избранница не комментируют личную жизнь.
Отметим также, что в Сети обсуждают беременность новой пассии футболиста, однако никаких доказательств ее интересного положения пока нет.
На днях Дмитрий Тарасов был замечен в компании обворожительной брюнетки с длинными волосами. Случайная свидетельница запечатлела ужин футболиста с загадочной незнакомкой.
На фотографии, появившейся в Сети, можно увидеть лишь спину девушки, поэтому установить ее личность не представляется возможным. Пользователи социальных сетей спросили «папарацци», не проводил ли Тарасов время с Костенко, однако та поведала, что не может сказать по этому поводу ничего определенного. Только то, что спутница Дмитрия замечательно выглядела.
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«Это точно Тарасов. А вот красивую девушку не знаю, как зовут. Я не знаю, как выглядит Костенко», – поделилась случайная свидетельница встречи футболиста с приятельницей.
Фанатам Дмитрия остается только предполагать, кем приходится звезде спорта очаровательная брюнетка. Она может быть как его новой избранницей, так и всего лишь подругой.
Ранее Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором впервые прояснил свое отношение к разводу с Ольгой Бузовой. По словам футболиста, он прекрасно понимает шумиху вокруг его расставания с женой, но не читает все, что о нем пишут в Сети.
Дмитрий также заявил, что не планирует откровенно говорить о причинах, по которым это произошло. «Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне», – отмечал звезда спорта.
В данный момент Дмитрий Тарасов постепенно набирает форму после травмы, из-за которой он восстанавливался несколько месяцев. В конце января футболист приступил к тренировкам в общей группе. Для поклонников Дмитрия это стало одним из самых радостных событий начала года.
По словам пресс-службы «Локомотива», колено Тарасова уже в рабочем состоянии, поэтому вполне возможно, что скоро он снова начнет принимать участие в матчах.
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