В Сеть попало фото экс-супруга Бузовой с его новой возлюбленной

Футболист поужинал с подругой в одном из московских ресторанов. Фотография Дмитрия Тарасова и его спутницы появилась в социальных сетях. Поклонникам звезды спорта остается только предполагать, кем ему приходится обворожительная девушка. Сам Дмитрий предпочитает не высказываться по поводу личной жизни.

В конце прошлого года футболист Дмитрий Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой. Поклонники звезды спорта желают ему найти новую любовь после расставания с женой.

По некоторым данным,

Тарасов мог закрутить роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко, однако так ли это, доподлинно неизвестно. Ни Тарасов, ни его предполагаемая избранница не комментируют личную жизнь.

Отметим также, что в Сети обсуждают беременность новой пассии футболиста, однако никаких доказательств ее интересного положения пока нет.

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На днях Дмитрий Тарасов был замечен в компании обворожительной брюнетки с длинными волосами. Случайная свидетельница запечатлела ужин футболиста с загадочной незнакомкой.

На фотографии, появившейся в Сети, можно увидеть лишь спину девушки, поэтому установить ее личность не представляется возможным. Пользователи социальных сетей спросили «папарацци», не проводил ли Тарасов время с Костенко, однако та поведала, что не может сказать по этому поводу ничего определенного. Только то, что спутница Дмитрия замечательно выглядела.

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«Это точно Тарасов. А вот красивую девушку не знаю, как зовут. Я не знаю, как выглядит Костенко», – поделилась случайная свидетельница встречи футболиста с приятельницей.

Фанатам Дмитрия остается только предполагать, кем приходится звезде спорта очаровательная брюнетка. Она может быть как его новой избранницей, так и всего лишь подругой.

Ранее Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором впервые прояснил свое отношение к разводу с Ольгой Бузовой. По словам футболиста, он прекрасно понимает шумиху вокруг его расставания с женой, но не читает все, что о нем пишут в Сети.

Дмитрий также заявил, что не планирует откровенно говорить о причинах, по которым это произошло. «Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне», – отмечал звезда спорта.

🏃🏃🏃 #спорт#футбол A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on Jan 4, 2017 at 9:00am PST

В данный момент Дмитрий Тарасов постепенно набирает форму после травмы, из-за которой он восстанавливался несколько месяцев. В конце января футболист приступил к тренировкам в общей группе. Для поклонников Дмитрия это стало одним из самых радостных событий начала года.

По словам пресс-службы «Локомотива», колено Тарасова уже в рабочем состоянии, поэтому вполне возможно, что скоро он снова начнет принимать участие в матчах.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #детисмыслжизни A photo posted by tarasov23 (@tarasov23) on Jan 13, 2017 at 10:22am PST

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