Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

 

Фото: Скриншот экрана

На этой неделе стартуют съемки новых выпусков программы. Сегодня в Сети появились данные о знаменитостях, которые будут задействованы в популярном российском телепроекте. Поклонники «Голоса. Дети» с нетерпением ждут выхода четвертого сезона.

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Совсем скоро стартует показ новых серий проекта Первого канала «Голос. Дети». Четвертый сезон популярной программы обещает удивить телезрителей множеством сюрпризов. Поклонники шоу с нетерпением ждут, когда оно в очередной раз появится в эфире. Недавно в Сети были опубликованы данные о наставниках начинающих артистов.

«СтарХит» связался с представителем Первого канала, чтобы прояснить слухи, которые муссируются в Сети.

По информации, полученной от первоисточника, наставниками детей станут Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан.

Съемки проекта стартуют уже совсем скоро. Это произойдет в пятницу, третьего февраля. Выхода новых серий «Голос. Дети» стоит ожидать в середине этого же месяца.

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Отметим, что не так давно Константин Эрнст заинтриговал общественность информацией о том, что один из наставников ранее принимал участие в съемках передачи. Однако его имя генеральный директор Первого канала уточнять не стал, чем породил волну обсуждений в социальных сетях. Тем не менее, имя звезды, задействованной в программе, зрителям удалось раскрыть очень быстро. Большинство поклонников популярной передачи сошлись во мнении, что ей станет Дима Билан.

Соседом известного артиста, чей подопечный Данил Плужников стал победителем третьего сезона проекта, станет Валерий Меладзе.

Он в первый раз сядет в кресло наставника. Точно так же, как и очаровательная Нюша, которая готовится к свадьбе со своим возлюбленным, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Тем не менее, это не помешало артистке согласиться принять участие в съемках проекта.

Также известно, что

ведущим программы останется харизматичный шоумен Дмитрий Нагиев, чей искрометный юмор неоднократно снимал напряжение среди участников телешоу.

Напомним, что «Голос. Дети» идет на экранах страны с февраля 2014 года. На данный момент снято три сезона популярной программы. В проекте предусмотрено три наставника, каждый из которых выбирает себе команду, состоящую из пятнадцати начинающих артистов. Формат передачи несколько отличается от взрослого «Голоса», который является одним из самых популярных телешоу России.

Последнее выступление!)#голос#нолосдети#голосдети2

Фото опубликовано Голос Дети 3 на Первом!!! (@golos_deti_1tv)

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