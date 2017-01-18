Никита Джигурда обнародовал тайные записи покойной Людмилы Браташ

Никита Джигурда
 

Никита Джигурда. Фото: Kirill Kallinikov / Sputnik

Эпатажный актер продолжает свое расследование смерти подруги. Джигурда ищет доказательства того, что женщина была убита. В социальных сетях артист показал записи крестной его детей, которые шокировали общественность.

Еще по этой теме

Почти год Никита Джигурда пытается узнать, как на самом деле погибла его подруга Людмила Браташ. Артист считает, что женщину убили из-за денег ее сестра Светлана и водитель Дмитрий Куронов. Через некоторое время после смерти знакомой звезды стало известно, что многомиллионное состояние достается Никите Джигурде и его семье, в частности детям, которых крестила Людмила. Актер решил доказать всем, кто виноват.

В социальных сетях Джигурда разместил несколько документов, которые были написаны рукой Браташ.

Все бумаги датированы февралем прошлого года. Людмила указала в одном из текстов, что водитель Куронов давал ей таблетки, от которых становилось плохо. Женщина планировала обратиться с этим заявлением в полицию.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Документы смотрите ЗДЕСЬ

Еще одним документом, который показал Джигурда, стала запись его подруги о том, что ее обворовывают. В документе она назвала сестру и водителя оборотнями, которые хотят ее убить. Этот пост актер прокомментировал достаточно резко.

«Украв из сейфа Браташ 1000000 евро, Куронов с мафией имеют бабки на подкуп свидетелей», - отметил Никита.

Ранее Джигурда не раз показывал своим подписчикам бумаги, написанные рукой Людмилы, поэтому ни у кого не возникло сомнений, что почерк принадлежит именно ей. По словам актера, люди, которые окружали Браташ, специально поили ее алкоголем и давали запрещенные средства.

«Родственники Люси похоронили ее, никого не предупредив, с проломленным черепом, наколотой наркотиками и алкоголем в могиле родственников водителя Дмитрия Куронова.

Мы узнали об этом из Германии, и я 40 дней лично отпевал ее. На 9-ый день, я знаю, она простила своих убийц, но это уже отдельный разговор на мистическо-религиозном уровне», - рассказывал Джигурда. В одном из эфиров с участием актера авокат, представлявший интересы семьи артиста, рассказал, что идет борьба за сумму куда большую, чем 800 миллионов рублей (около 12 миллионов евро - Прим. ред.), которые указаны в завещании.

Напомним, что Людмила Браташ стояла во главе компании частных авиаперевозок. Она умерла 15 февраля 2016 года. Одной из причин кончины женщины назвали интоксикацию. Почти год родственники покойной и Никита Джигурда решают, кто станет ее наследником.

Еще по этой теме
Шок: Анисина посмотрела грязное видео с изменой Джигурды

Шок: Анисина посмотрела грязное видео с изменой Джигурды

Джигурда: Я подписал себе смертный приговор

Джигурда: Я подписал себе смертный приговор

Джигурда обнародовал новый шокирующий компромат на Анисину

Джигурда обнародовал новый шокирующий компромат на Анисину


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Люди, которые плачут во время фильмов, - самые сильные из нас Wo&Men

Люди, которые плачут во время фильмов, - самые сильные из нас

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее Wo&Men

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее

WhatsApp раскрывает личную информацию пользователей Hi-Tech

WhatsApp раскрывает личную информацию пользователей

Трамп сделал заявление об отношениях с Россией Новости

Трамп сделал заявление об отношениях с Россией

Названы шесть популярных направлений для секс-туризма Hi-Tech

Названы шесть популярных направлений для секс-туризма

Актеры

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 