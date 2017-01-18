Никита Джигурда обнародовал тайные записи покойной Людмилы Браташ

Эпатажный актер продолжает свое расследование смерти подруги. Джигурда ищет доказательства того, что женщина была убита. В социальных сетях артист показал записи крестной его детей, которые шокировали общественность.

Почти год Никита Джигурда пытается узнать, как на самом деле погибла его подруга Людмила Браташ. Артист считает, что женщину убили из-за денег ее сестра Светлана и водитель Дмитрий Куронов. Через некоторое время после смерти знакомой звезды стало известно, что многомиллионное состояние достается Никите Джигурде и его семье, в частности детям, которых крестила Людмила. Актер решил доказать всем, кто виноват.

В социальных сетях Джигурда разместил несколько документов, которые были написаны рукой Браташ.

Все бумаги датированы февралем прошлого года. Людмила указала в одном из текстов, что водитель Куронов давал ей таблетки, от которых становилось плохо. Женщина планировала обратиться с этим заявлением в полицию.

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Еще одним документом, который показал Джигурда, стала запись его подруги о том, что ее обворовывают. В документе она назвала сестру и водителя оборотнями, которые хотят ее убить. Этот пост актер прокомментировал достаточно резко.

«Украв из сейфа Браташ 1000000 евро, Куронов с мафией имеют бабки на подкуп свидетелей», - отметил Никита.

Ранее Джигурда не раз показывал своим подписчикам бумаги, написанные рукой Людмилы, поэтому ни у кого не возникло сомнений, что почерк принадлежит именно ей. По словам актера, люди, которые окружали Браташ, специально поили ее алкоголем и давали запрещенные средства.

«Родственники Люси похоронили ее, никого не предупредив, с проломленным черепом, наколотой наркотиками и алкоголем в могиле родственников водителя Дмитрия Куронова.

Мы узнали об этом из Германии, и я 40 дней лично отпевал ее. На 9-ый день, я знаю, она простила своих убийц, но это уже отдельный разговор на мистическо-религиозном уровне», - рассказывал Джигурда. В одном из эфиров с участием актера авокат, представлявший интересы семьи артиста, рассказал, что идет борьба за сумму куда большую, чем 800 миллионов рублей (около 12 миллионов евро - Прим. ред.), которые указаны в завещании.

Напомним, что Людмила Браташ стояла во главе компании частных авиаперевозок. Она умерла 15 февраля 2016 года. Одной из причин кончины женщины назвали интоксикацию. Почти год родственники покойной и Никита Джигурда решают, кто станет ее наследником.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 17 2017 в 5:06 PST

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