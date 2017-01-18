Никита Джигурда обнародовал тайные записи покойной Людмилы Браташ

Эпатажный актер продолжает свое расследование смерти подруги. Джигурда ищет доказательства того, что женщина была убита. В социальных сетях артист показал записи крестной его детей, которые шокировали общественность.
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Почти год Никита Джигурда пытается узнать, как на самом деле погибла его подруга Людмила Браташ. Артист считает, что женщину убили из-за денег ее сестра Светлана и водитель Дмитрий Куронов. Через некоторое время после смерти знакомой звезды стало известно, что многомиллионное состояние достается Никите Джигурде и его семье, в частности детям, которых крестила Людмила. Актер решил доказать всем, кто виноват.
В социальных сетях Джигурда разместил несколько документов, которые были написаны рукой Браташ.
Все бумаги датированы февралем прошлого года. Людмила указала в одном из текстов, что водитель Куронов давал ей таблетки, от которых становилось плохо. Женщина планировала обратиться с этим заявлением в полицию.
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Еще одним документом, который показал Джигурда, стала запись его подруги о том, что ее обворовывают. В документе она назвала сестру и водителя оборотнями, которые хотят ее убить. Этот пост актер прокомментировал достаточно резко.
«Украв из сейфа Браташ 1000000 евро, Куронов с мафией имеют бабки на подкуп свидетелей», - отметил Никита.
Ранее Джигурда не раз показывал своим подписчикам бумаги, написанные рукой Людмилы, поэтому ни у кого не возникло сомнений, что почерк принадлежит именно ей. По словам актера, люди, которые окружали Браташ, специально поили ее алкоголем и давали запрещенные средства.
«Родственники Люси похоронили ее, никого не предупредив, с проломленным черепом, наколотой наркотиками и алкоголем в могиле родственников водителя Дмитрия Куронова.
Мы узнали об этом из Германии, и я 40 дней лично отпевал ее. На 9-ый день, я знаю, она простила своих убийц, но это уже отдельный разговор на мистическо-религиозном уровне», - рассказывал Джигурда. В одном из эфиров с участием актера авокат, представлявший интересы семьи артиста, рассказал, что идет борьба за сумму куда большую, чем 800 миллионов рублей (около 12 миллионов евро - Прим. ред.), которые указаны в завещании.
Напомним, что Людмила Браташ стояла во главе компании частных авиаперевозок. Она умерла 15 февраля 2016 года. Одной из причин кончины женщины назвали интоксикацию. Почти год родственники покойной и Никита Джигурда решают, кто станет ее наследником.
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