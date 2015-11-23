Сказке конец: Виктория Боня после страстного поцелуя мужа с моделью заявила о расставании

Телеведущая откровенно рассказала об отношениях с Алексом Смерфитом. Теперь Боня перестала скрывать, что в ее семье действительно наступил разлад, и они с бывшим возлюбленным уже полгода не живут вместе. Однако пара планирует сохранить дружеские отношения ради общей наследницы.

В течение нескольких месяцев Виктория Боня скрывала, что происходит у нее в отношениях с мужем Алексом Смерфитом. Многим кажется, что пара уже давно не живет вместе.

Когда нападки на звезду участились, та поспешила успокоить аудиторию и заявила, что они с Алексом готовят сюрприз, о котором все скоро узнают. Однако звезда шокировала своих поклонников неожиданным заявлением.

Боня сообщила о разрыве с гражданским супругом.

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«Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком.

Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились», – написала Боня в «Инстаграме».

Подписчики Бони ожидали совершенно другого поворота событий. Хотя когда в Сеть не проникли фотографии с участием Смерфита, на которых мужчина обнимается с незнакомой для широкой общественности брюнеткой, обнимет и целует ее, стало понятно, что между влюбленными возник конфликт.

В своем посте Виктория отметила, что они расстались на дружеской ноте и продолжат общаться ради дочери. Женщина никак не комментирует слухи об измене Алекса.

Как удалось выяснить пользователям Сети, молодую девушку, с которой сейчас развлекается Алекс, зовут Екатериной Алешкиной. Ей 25 лет, и она работает моделью.

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По мнению подписчиков, пара пересеклась в одном из элитных заведений Парижа, куда Алекс не так давно отправился отмечать день рождения своего приятеля. Снимками с мероприятия он активно делился в соцсети, однако фотографии подобного характера были оставлены бизнесменом без внимания.

Как утверждают фолловеры, Екатерина оказалась в ночном клубе VIP Room неслучайно. По имеющимся данным, модель какое-то время подрабатывала в Китае, после чего вернулась в Россию и решила попытать удачу на конкурсе «Мисс Россия». Однако у нее не получилось пройти дальше отборочных этапов, и Алешкина через свои рабочие связи устроилась на работу во французскую столицу.

Бытует мнение, что девушка просто ищет легкой наживы, поэтому постоянно светится рядом с состоятельными людьми.

Как только подписчики увидели провокационные снимки, они завалили страницу Смерфита комментариями, в которых требуют от него объяснений. Мужчина пока никак не отреагировал на произошедшее. Между тем, фолловеры пары убеждены, что эти кадры не могли быть сделаны задолго до встречи с Викторией, поскольку, по словам пользователей Сети, Смерфит на последних снимках одет в тот же самый костюм, в котором не так давно отправился на празднование дня рождения в Париже.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 4 2017 в 5:25 PST

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