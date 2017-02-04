Тина Канделаки сравнила дочь с первой леди США

Тина Канделаки
 

Тина Канделаки. Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Мелания Кондрахина поражает своей красотой. Повзрослевшая наследница Тины Канделаки превращается в копию своей звездной мамы. Телеведущая и бизнесвумен поделилась совместным фото дочери, давая понять, что им обеим нравится, что девушка является тезкой супруги вновь избранного президента США Дональда Трампа.

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Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки, как известно, является заботливой мамой двух детей. Однако в микроблоге знаменитости снимки ее чад появляются крайне редко.

По некоторой информации,

наследники Тины Канделаки не любят публичности и не позволяют маме ни рассказывать о них, ни публиковать фото.

Но видимо иногда звезде удается уговорить детей показаться поклонникам, чтобы те могли понимать – Тина Канделаки может гордиться не только успешной карьерой, но и прекрасными наследниками.

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Бизнесвумен поделилась совместным селфи с дочкой Меланией. Хештег #MelaniaTrump, которым Тина Канделаки сопроводила снимок, дает понять, что звезде очень нравится то обстоятельство, что ее наследница является тезкой жены вновь избранного президента США Дональда Трампа.

Первая леди Америки Мелания Трамп к тому же является редкой красавицей, а потому любые сравнения с ней не могут не льстить юному созданию. Впрочем, уже очевидно, что

Мелания Кондрахина унаследовала внешность своей мамы, на что обратили в комментариях к посту Канделаки ее фолловеры.

Девушка очаровала их своей красотой и поразительной глубиной серо-голубых глаз.

#MelaniaTrump 😜

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

«Вы обворожительны!», «Очень красивая дочка. Бездонные глаза», «Глаза вашей дочери просто невероятны, ангельская красота!», «МеланияНеТрамп, вы обе очень красивые», «Боже! Какие глаза у девочки!», - засыпали комплиментами Меланию Кондрахину подписчики Канделаки.

Стоит отметить, что дочь Канделаки Мелания Кондрахина, которой в январе этого года исполнилось 17 лет, пожалуй, самая закрытая из известных наследниц нашей страны.

Девушка уже давно строго-настрого запретила маме публиковать ее фото в «Инстаграме» и что-либо рассказывать в интервью о ее жизни. Эту опцию Мелания взяла на себя. Однако судя по ее микроблогу, дочь знаменитости ведет обычную подростковую жизнь: учеба, тусовки, прогулки с друзьями.

Кстати, и сама Тина Канделаки не любит выставлять напоказ личную жизнь. Напомним,

этой весной стало известно, что Тина тайно вышла замуж за Василия Бровко, который работает ди­ректором по коммуникациям, анали­тике и стратегическим исследовани­ям в госкорпорации «Ростех». Ведущая познакомилась с будущим мужем восемь лет назад.

По словам знакомых пары, Василию пришлось очень долго ухаживать за Тиной, чтобы покорить ее сердце.

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