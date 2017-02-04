Тина Канделаки сравнила дочь с первой леди США

Мелания Кондрахина поражает своей красотой. Повзрослевшая наследница Тины Канделаки превращается в копию своей звездной мамы. Телеведущая и бизнесвумен поделилась совместным фото дочери, давая понять, что им обеим нравится, что девушка является тезкой супруги вновь избранного президента США Дональда Трампа.
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Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки, как известно, является заботливой мамой двух детей. Однако в микроблоге знаменитости снимки ее чад появляются крайне редко.
По некоторой информации,
наследники Тины Канделаки не любят публичности и не позволяют маме ни рассказывать о них, ни публиковать фото.
Но видимо иногда звезде удается уговорить детей показаться поклонникам, чтобы те могли понимать – Тина Канделаки может гордиться не только успешной карьерой, но и прекрасными наследниками.
Бизнесвумен поделилась совместным селфи с дочкой Меланией. Хештег #MelaniaTrump, которым Тина Канделаки сопроводила снимок, дает понять, что звезде очень нравится то обстоятельство, что ее наследница является тезкой жены вновь избранного президента США Дональда Трампа.
Первая леди Америки Мелания Трамп к тому же является редкой красавицей, а потому любые сравнения с ней не могут не льстить юному созданию. Впрочем, уже очевидно, что
Мелания Кондрахина унаследовала внешность своей мамы, на что обратили в комментариях к посту Канделаки ее фолловеры.
Девушка очаровала их своей красотой и поразительной глубиной серо-голубых глаз.
«Вы обворожительны!», «Очень красивая дочка. Бездонные глаза», «Глаза вашей дочери просто невероятны, ангельская красота!», «МеланияНеТрамп, вы обе очень красивые», «Боже! Какие глаза у девочки!», - засыпали комплиментами Меланию Кондрахину подписчики Канделаки.
Стоит отметить, что дочь Канделаки Мелания Кондрахина, которой в январе этого года исполнилось 17 лет, пожалуй, самая закрытая из известных наследниц нашей страны.
Девушка уже давно строго-настрого запретила маме публиковать ее фото в «Инстаграме» и что-либо рассказывать в интервью о ее жизни. Эту опцию Мелания взяла на себя. Однако судя по ее микроблогу, дочь знаменитости ведет обычную подростковую жизнь: учеба, тусовки, прогулки с друзьями.
Кстати, и сама Тина Канделаки не любит выставлять напоказ личную жизнь. Напомним,
этой весной стало известно, что Тина тайно вышла замуж за Василия Бровко, который работает директором по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям в госкорпорации «Ростех». Ведущая познакомилась с будущим мужем восемь лет назад.
По словам знакомых пары, Василию пришлось очень долго ухаживать за Тиной, чтобы покорить ее сердце.Еще по этой теме