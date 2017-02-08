Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Ольга Кортункова
 

Ольга Кортункова. Фото: instagram.com

Ольга Картункова ревела вместе с ребенком. Но обещает быть на сцене долго.

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Актриса Ольга Картункова привыкла, что поклонники признаются ей в любви – пишут письма, звонят, поджидают после выступлений у служебного входа. Но письмо, которое на днях пришло обладательнице приза «Янтарный КиВиН», поразило Ольгу в самое сердце.

«Дорогая Ольга! Меня зовут Арсений Дорофеев, мне 10 лет и я ваш самый большой поклонник... Когда я вырасту, я обязательно создам команду КВН и приеду в Москву выступать. И буду стоять с вами на одной сцене. Это моя мечта! Еще я вас очень люблю, поскольку вы лечите мою бабушку. У нее рак, но когда она на вас смотрит, она смеется и забывает, что ей больно» – пишет юный почитатель.

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Это детское послание тронуло Картункову и она решила встретиться с его автором.

«Я его за кулисы позвала , а у него слезы на глазах... а я в гостиницу приехала и сама давай ... Давно не ревела», – рассказала она. А мальчику пообещала: «Арсений, я дождусь тебя на сцене».

«Смех и правда лучшее лекарство, спасибо вам, что продлеваете жизнь», «Пока читала ваш пост у меня побежали мурашки! Хорошо когда есть такие поклонники и ценители вашего творчества», «Приятно, что можно кому-то помочь творчеством и юмором», «После таких слов, понимаешь, что не зря живешь», – комментируют это полное искренности письмо поклонники Картунковой. Они знают и любят ее как капитана команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и героиню комедийного шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

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