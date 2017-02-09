Директор о состоянии здоровья Бориса Корчевникова

Директор российского актера и ведущего Бориса Корчевникова Александр пролил свет на состояние его здоровья. По слухам, журналист принял решение уйти из ток-шоу «Прямой эфир» именно из-за тяжелого заболевания.

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«Борис чувствует себя отлично, со здоровьем точно никаких проблем нет, – объяснил Александр корреспонденту Dni.Ru. – Его уход никак не связан и с программой про Никиту Джигурду. Это все полный бред».

За дальнейшими комментариями директор посоветовал обратиться в пресс-службу ВГТРК. Ранее на телеканале отказывались комментировать информацию об уходе Бориса.

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На днях появились слухи о том, что Борис Корчевников покидает должность ведущего ток-шоу «Прямой эфир». Сообщалось, что это связано с личными обстоятельствами в жизни артиста. Также говорили о том, что у него якобы появились проблемы со здоровьем.

Сам Корчевников в разговоре с корреспондентом Dni.Ru подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Позже выяснилось, что место ведущего шоу займет бывший возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

«Ну что. Кажется мои затянувшиеся «каникулы» подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия«. Старт уже в марте. Кто, если не я?» – написал Шепелев в микроблоге.

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