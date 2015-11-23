В интернете упорно ходят слухи о проклятии шоу «Дом-2»: дескать, участников телепроекта преследуют несчастья в личной жизни. После того, как закончилась казавшаяся общественности сказочной семейная жизнь экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони с заморским принцем Алексом Смурфитом, волей-неволей начинаешь верить слухам.

Виктория Боня

🛫 Off to #Monaco 💋 A photo posted by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Feb 7, 2017 at 9:22am PST

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Вначале в роман одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2» Виктории Бони и монакского бизнесмена Алекса Смурфита никто не верил. Однако когда бывшая «домочадица» забеременела и представила избранника как официального возлюбленного, завистники были вынуждены замолчать. Далее Боня с завидной регулярностью публиковала в своем аккаунте в Instagram фото, демонстрирующие ее шикарную жизнь, чудесные отношения с гражданским мужем и красавицу-дочку.

Казалось, жизнь бывшей участницы «Дома-2» – полная чаша.

Однако спустя некоторое время в СМИ стала появляться информация о том, будто Виктория и Алекс расстались. Затем эти слухи прокомментировала Боня. Сделала она это весьма корректно на своей страничке в соцсети.

«Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда»,

– заявила Виктория.

Экс-участница «Дома-2» заявила, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с другими семейными проблемами. Якобы их отношения с гражданским супругом плавно перетекли в дружеские. Завершила свою речь Боня такими словами: «И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!»

Ольга Бузова

Just finished🎬🎬🎬 coming soon #привыкаю 💣🔝 спасибо за фото @juliawhitephoto 💣 A photo posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 7, 2017 at 5:03pm PST

Семейная жизнь бывшей участницы «Дома-2», а ныне ведущей шоу Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова казалась многим фанатам идеальной. Многочисленные поклонники даже ласково называли их «тарабузики». Супруги вместе путешествовали по самым красивым местам планеты, посещали светские мероприятия, а в соцсетях публично обменивались признаниями в любви и прочими нежностями.

Однако осенью 2016 года все изменилось. Ольга и Дмитрий перестали вместе выходить в свет и не публиковали совместных фото. Вместо этого Бузова стала регулярно выкладывать стихотворения, в которых непрозрачно намекала, что в ее семейной жизни наступили перемены. Пока журналисты и общественность терялись в догадках, Дмитрий хранил гробовое молчание, а Бузова без мужа уехала за границу.

Happy to be there🌎🌎🌎Любовь на 57 этаже 💞💞💞 вокруг тебя весь мир кружит 🙏🏻❤️ #сингапур#happy#love#моямой#любовьна57этаже#marinabaysands#сингапурмоимиглазами#тарабузики A video posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 4, 2016 at 6:59pm PDT

Подозрения репортеров и фанатов о том, что пара на грани развода, подтвердились, когда якобы хакеры взломали телефон Бузовой.

Помимо эротических фото, достоянием общественности стала запись разговоров Ольги с помощником, суть которых сводилась к ругани в адрес Дмитрия.

А 30 декабря пара оформила развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, Тарасов хотел «нормальную» семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере.

По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.

Алена Водонаева

Сексапильная Алена Водонаева была настоящим украшением «Дома-2» и заклятой подружкой Виктории Бони.

Казалось, покинув проект, Алена нашла свое счастье в лице бизнесмена Алексея Малакеева.

Их свадьба в августе 2009 года была шикарной. Мужчина не жалел денег на свою возлюбленную. Алена была совершенно счастлива, а через год подарила супругу сына Богдана.

Однако брак продлился недолго.

Говорят, муж ушел от Водонаевой еще в 2011 году, однако официально пара оформила развод лишь в 2013-м.

По признанию Алены, они это сделали для того, чтобы сохранить хорошие отношения. После развода у Водонаевой, как говорят, было несколько романов, однако главным мужчиной для экс-участницы телепроекта «Дом-2» остается Богдан.

Евгения Феофилактова

90% мозга женщины занято одной мыслью — как сделать так, чтобы он сделал так?!👌🏻😂 Ph.: @dariakraft_photography #FEOFILAKTOVAEVGENIYA Konig motor club👑 #imperialmodels A photo posted by EVGENIYA FEOFILAKTOVA (@evgeniyafeofilaktova) on Feb 6, 2017 at 3:15am PST

В конце декабря 2016 года официально прекратила существование супружеская пара Евгении и Антона Гусевых.

«Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен.

Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел», – заявил Антон в недавнем интервью.

Их брак оказался весьма скоропалительным даже по меркам «Дома-2». Евгения Феофилактова и Антон Гусев зарегистрировали отношения в середине июня 2012 года буквально через пару месяцев после знакомства. Радостное событие молодожены и их гости поехали отмечать в один из самых роскошных ресторанов столицы.

Злые языки утверждали, что столь быстрое решение расписаться, которое приняли Евгения и Антон, было обусловлено беременностью Жени.

С учетом того, что вскоре уже был известен пол ребенка, они оказались правы. В середине декабря 2012 года на свет появился их сын Даниэль. Многие не верили в прочность брака Евгении и Антона. Тем не менее, супруги смогли создать свой бизнес, который принес им значительную прибыль.

Оценив печальную статистику, многие пользователи Сети решили, что бывших (и нынешних) участников «Дома-2» буквально преследует проклятье. Однако если Боня или Бузова отделались только проблемами в личной жизни, то другая бывшая участница телешоу Анастасия Дашко отсидела срок в тюрьме. Но хуже всех сложилась судьба матери звезды проекта Алианы Гобозовой Светланы Устиненко – осенью 2016 года женщина умерла от рака.

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