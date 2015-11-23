В интернете упорно ходят слухи о проклятии шоу «Дом-2»: дескать, участников телепроекта преследуют несчастья в личной жизни. После того, как закончилась казавшаяся общественности сказочной семейная жизнь экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони с заморским принцем Алексом Смурфитом, волей-неволей начинаешь верить слухам.
- Виктория Боня оставила дочь с отцом вчера
- Сказке конец: Виктория Боня после страстного поцелуя мужа с моделью заявила о расставании 5 февраля 2017 г.
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- Виктория Боня устроила мужу сцену ревности 30 сентября 2016 г.
- Элина Камирен подает в суд на проект «Дом-2» 28 сентября 2016 г.
Виктория Боня
Вначале в роман одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2» Виктории Бони и монакского бизнесмена Алекса Смурфита никто не верил. Однако когда бывшая «домочадица» забеременела и представила избранника как официального возлюбленного, завистники были вынуждены замолчать. Далее Боня с завидной регулярностью публиковала в своем аккаунте в Instagram фото, демонстрирующие ее шикарную жизнь, чудесные отношения с гражданским мужем и красавицу-дочку.
Казалось, жизнь бывшей участницы «Дома-2» – полная чаша.
Однако спустя некоторое время в СМИ стала появляться информация о том, будто Виктория и Алекс расстались. Затем эти слухи прокомментировала Боня. Сделала она это весьма корректно на своей страничке в соцсети.
«Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда»,
– заявила Виктория.
Экс-участница «Дома-2» заявила, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с другими семейными проблемами. Якобы их отношения с гражданским супругом плавно перетекли в дружеские. Завершила свою речь Боня такими словами: «И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!»
Ольга Бузова
Семейная жизнь бывшей участницы «Дома-2», а ныне ведущей шоу Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова казалась многим фанатам идеальной. Многочисленные поклонники даже ласково называли их «тарабузики». Супруги вместе путешествовали по самым красивым местам планеты, посещали светские мероприятия, а в соцсетях публично обменивались признаниями в любви и прочими нежностями.
Однако осенью 2016 года все изменилось. Ольга и Дмитрий перестали вместе выходить в свет и не публиковали совместных фото. Вместо этого Бузова стала регулярно выкладывать стихотворения, в которых непрозрачно намекала, что в ее семейной жизни наступили перемены. Пока журналисты и общественность терялись в догадках, Дмитрий хранил гробовое молчание, а Бузова без мужа уехала за границу.
Подозрения репортеров и фанатов о том, что пара на грани развода, подтвердились, когда якобы хакеры взломали телефон Бузовой.
Помимо эротических фото, достоянием общественности стала запись разговоров Ольги с помощником, суть которых сводилась к ругани в адрес Дмитрия.
А 30 декабря пара оформила развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, Тарасов хотел «нормальную» семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере.
По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.
Алена Водонаева
Почему-то большинство в комментариях среагировали именно на высказывание про полных людей... Вполне предсказуемо. Хотя там было не только про это. Но, ленивых-то больше ... Знаете почему я так сказала? Потому, что у меня к себе ровно такой же спрос. Даже жёстче. На других мне пофиг. Ешьте на здоровье. Колбасу с майонезом. И в выходные не забывайте все это алкоголем полировать 👌 Вы можете назвать меня как угодно, мне плевать на это. В реальной жизни мы вряд ли встретимся. Да и с комментаторами с таким примитивным мышлением, мы никогда не найдём общий язык... Я лишь скажу вот что. Все мои подруги, все всегда считают что они жирные! Никто булки не расслабляет. Все посты Лены Миро про жирных свиней, я принимаю на свой счёт, а не на счёт каких-то "абстрактных жирных свиней". Мне правда пофиг на других. Я слежу только за собой и за своим ребёнком. Который так же, как и мы с братом в детстве, не "знает" что такое колбаса и газировка. Культура питания - это дисциплина. Отсутсвие - разнузданность и разврат. Я уважаю первое. И ничего с этим не поделать. И знаете ещё что. Те, кто давно меня читают, знают, что когда я жила в Тюмени 14 лет назад, я занималась криминальной журналистикой. Я каждый день видела очень много смертей. И мне всегда было жалко родственников тех людей, которые забирали огромные тела. Понимаю что это цинично и жутко звучит, но мне кажется нельзя быть настолько тупым эгоистом, чтобы не думать о тех, кто займётся тобой в твой самый последний день ... Это и есть наплевательское отношение к другим, через наплевательское отношение к себе. Я за здоровый эгоизм. Любите себя! Про секс я вообще молчу. Даже не представляю как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Это фу! Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет. Мужчина должен быть твёрдым. Везде. Дрброе утро ✌️ #ЕмКашу Photo: @danilov001
Сексапильная Алена Водонаева была настоящим украшением «Дома-2» и заклятой подружкой Виктории Бони.
Казалось, покинув проект, Алена нашла свое счастье в лице бизнесмена Алексея Малакеева.
Их свадьба в августе 2009 года была шикарной. Мужчина не жалел денег на свою возлюбленную. Алена была совершенно счастлива, а через год подарила супругу сына Богдана.
Однако брак продлился недолго.
Говорят, муж ушел от Водонаевой еще в 2011 году, однако официально пара оформила развод лишь в 2013-м.
По признанию Алены, они это сделали для того, чтобы сохранить хорошие отношения. После развода у Водонаевой, как говорят, было несколько романов, однако главным мужчиной для экс-участницы телепроекта «Дом-2» остается Богдан.
Евгения Феофилактова
В конце декабря 2016 года официально прекратила существование супружеская пара Евгении и Антона Гусевых.
«Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен.
Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел», – заявил Антон в недавнем интервью.
Даниэльчик @daniel.gusev 👶🏼уже начинает заказывать подарки🎁🎁🎁🎁🎁🎁 Деду Морозу🎅🏼. Специально учит стишки про Новый год и ведёт себя хорошо.😊Надо заметить, "аппетиты" у него возросли, это уже не просто "красная машинка"🙅🏼🚗, а по-серьёзнее запросы 🙈. Бедный Дедушка Мороз, придётся ему разориться в этот раз😜😂 Спасибо @masha__photographer за волшебное фото😍.#gusevy#DANIELGUSEV
Их брак оказался весьма скоропалительным даже по меркам «Дома-2». Евгения Феофилактова и Антон Гусев зарегистрировали отношения в середине июня 2012 года буквально через пару месяцев после знакомства. Радостное событие молодожены и их гости поехали отмечать в один из самых роскошных ресторанов столицы.
Злые языки утверждали, что столь быстрое решение расписаться, которое приняли Евгения и Антон, было обусловлено беременностью Жени.
С учетом того, что вскоре уже был известен пол ребенка, они оказались правы. В середине декабря 2012 года на свет появился их сын Даниэль. Многие не верили в прочность брака Евгении и Антона. Тем не менее, супруги смогли создать свой бизнес, который принес им значительную прибыль.
Оценив печальную статистику, многие пользователи Сети решили, что бывших (и нынешних) участников «Дома-2» буквально преследует проклятье. Однако если Боня или Бузова отделались только проблемами в личной жизни, то другая бывшая участница телешоу Анастасия Дашко отсидела срок в тюрьме. Но хуже всех сложилась судьба матери звезды проекта Алианы Гобозовой Светланы Устиненко – осенью 2016 года женщина умерла от рака.Еще по этой теме