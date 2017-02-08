Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Дмитрий Шепелев
 

Дмитрий Шепелев. Фото: REUTERS/Scanpix

Журналисты гадают, почему Дмитрий Шепелев покинул «Первый канал». Говорят, это связано с подмоченной репутацией ведущего.

Дмитрия Шепелева пригласил работать на «Первый канал» сам Константин Эрнст в 2008 году. Впечатлившись успехами Дмитрия на телевидении Украины и Белоруссии, Шепелева приглашали вести такие программы как фестиваль «Пять звезд», «Минута славы», «Два голоса», гринрум на московском «Евровидении».

Однако с лета 2016 года Дмитрий Шепелев стал безработным – его контракт с «Первым каналом» закончился.

Тогда официальной причиной называли закрытие музыкальной передачи «ДОстояние РЕспублики», которую он вел в паре с Юрием Николаевым с 2009 года.

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Но, по слухам, дело еще и в том, что скандал с пропавшими деньгами «Русфонда» несколько подмочил репутацию Шепелева. Несмотря на то, что Дмитрия никто пока не обвиняет в причастности к этой истории, судебное разбирательство, вероятно, сделало невозможным его участие в новых проектах «Первого канала», предполагает «Телепрограмма».

Также издание считает, что

Шепелев банально не добился успеха на канале, причем не только из-за программ, которые вел, но и по причине выбранного им амплуа.

Ведь в той же стилистике выступают Иван Ургант и Андрей Малахов.

Кстати, о последнем. После того, как стало известно, что Дмитрий будет вести «Прямой эфир», заговорили, что ему предстоит вступить в бой с Андреем. Ведь передача Малахова «Пусть говорят» работает в том же жанре, более того, они практически конкуренты.

Что касается Бориса Корчевникова, то ходят слухи, что он будет ведущим другого шоу. Якобы ведущего ждут на новом проекте политической тематики.

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