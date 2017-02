Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? :-) #каналроссия #дмитрийшепелев

