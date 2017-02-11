Мартиросян и Ургант намекнули на возвращение «Прожекторперисхилтон»

 

Фото: TASS/Scanpix

Гарик Мартиросян и Иван Ургант обсудили возвращение в эфир программы «Прожекторперисхилтон», которая не выходит последние пять лет. В выпуске «Вечернего Урганта» от 10 февраля они разыграли сценку, в ходе которой Мартиросян объявил, что Сергей Светлаков и Александр Цекало дали согласие на участие в возрожденном проекте. Ургант сказал, что подумает.

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В пресс-службе Первого канала прямого ответа на вопросы о возвращении передачи в эфир не дают, однако на сайте канала содержится намек на это. «Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы «Прожекторперисхилтон» — все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта», — говорится в анонсе выпуска.

Развлекательное ток-шоу

«Прожекторперисхилтон» выходило с мая 2008 года по июнь 2012-го и считалось одним из наиболее успешных проектов Первого канала в этом жанре.

Программу закрыли после того, как ТНТ, с которым у Мартиросяна и Светлакова были эксклюзивные контракты, не согласилось на их сотрудничество с Первым.

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