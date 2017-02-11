Участник «Битвы Экстрасенсов» оказался замешан в мошенничестве

Звезда 16 сезона шоу «Битва Экстрасенсов» Сергей Пахомов поделился со своими поклонниками ужасающей новостью.

Мошенники стали использовать его имя, чтобы нажиться на людях нечестным путем. По словам экстрасенса, в Сети появилось множество недоброжелателей, которые представляются его именем и обманывают людей. Мошенники от имени Сергея Пахомова предлагают посетить платные и бесплатные приемы, а также купить магические амулеты. Маг заявил, что он здесь не при чем, и просит людей не вестись на данные предложения мошенников, пишет 7d.org.ua.

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