Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы

Стали известны подробности инцидента, из-за которого российская телеведущая Ольга Бузова была вынуждена прервать концерт в Санкт-Петербурге. Как оказалось, незадолго до этого она получила травму шеи и врачи рекомендовали ей не выходить на сцену.
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Официальный представитель Ольги Бузовой ответил на вопрос, который волновал поклонников: что же с ней случилось во время концерта в Санкт-Петербурге? Выяснилось, что всему виной травма, которую теледива получила незадолго до выступления.
«На съемках клипа она защемила шею, потому что несколько дублей падала с трехметровой высоты», – сообщил представитель исполнительницы.
Врачи рекомендовали Ольге отменить концерт и соблюдать постельный режим, но она не смогла на это пойти, так как очень долго готовилась к большому выступлению.
По словам представителя Бузовой, она чувствует себя хорошо, но лежит под капельницей после травмы.
«Ольга очень обязательная, если она кому–то что-то пообещала, она это сделает. Ее поддерживала ее подруга Лена Темникова»,
– рассказал собеседник телеканала «360».
Фото из Instagram:
Напомним, Ольга Бузова едва не потеряла сознание во время концерта в Санкт-Петербурге. Танцор подхватил певицу и унес в гримерку, где врачи оказали ей первую помощь. Видео с этого выступления было опубликовано Life.ru.
Видео:
После инцидента подписчики начали гадать, что же случилось с Бузовой.
Предполагалось, что певицу могла «подкосить» неудобная обувь, на которую она не раз указывала танцорам во время выступления.
Не исключено, что на состояние исполнительницы повлияло и волнение: перед выходом на сцену звезда жаловалась на мокрые ладони и подкашивающиеся ноги.Еще по этой теме