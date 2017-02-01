Владимир Познер блеснул вокальным мастерством

Владимир Познер
 

Владимир Познер. Фото: TASS/Scanpix

Судья «Минуты славы», прославленный журналист предстал в неожиданном амплуа. Владимир Познер блистательно исполнил песню на французском языке в одном из столичных ресторанов. Столь оригинально 82-летний телеведущий поздравил с днем рождения свою знакомую.

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Известный телеведущий, который сейчас принимает участие в шоу Первого канала «Минута славы» в качестве судьи, Владимир Познер блеснул еще одной гранью своего таланта. 82-летний мэтр продемонстрировал, что обладает вокальным даром.

Познер удивил публику, собравшуюся накануне в одном из роскошных ресторанов Москвы.

Владимир Владимирович был в числе гостей вечеринки, которую по случаю своего дня рождения устраивала одна из его близких знакомых по имени Этери.

В подарок имениннице известный телеведущий исполнил песню на французском языке - языке страны, в которой он родился.

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Видеозаписью с поющим Познером в своем микроблоге поделилась его коллега, ведущая Первого канала Арина Шарапова. Благодаря этому,

поклонники Маэстро могли насладиться его прекрасным вокалом и весьма атмосферным исполнением популярной французской композиции.

Гости, собравшиеся в тот вечер, дружно аплодировали Владимиру Познеру, а подписчики в Instagram признавались, что открыли для себя нового Познера.

Видео:

«Владимир Владимирович, как всегда, галантен и непредсказуем! Шикарное поздравление!»,

«Познер – самый обаятельный и умный мужчина!», «Удивительно, без акцента, классно», «Как всегда, на высоте. Умный, обаятельный, еще и романтик»,

- такие восторженные комментарии оставляют поклонники Владимира Познера.

Стоит сказать, что в свои 82 года телеведущий выглядит просто потрясающе, сохраняет бодрость и удивительную работоспособность. Между тем, Владимиру Познеру много лет назад был поставлен страшный диагноз.

Фото из Instagram:

«23 года тому назад у меня нашли рак, - несколько месяцев назад признался телеведущий в одном из интервью. - И мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать, что всегда нужно бороться.

Конечно, для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают, тебе, но ты – главное. Ты должен суметь себе сказать «нет». Ни за что, не сдамся».

В 1993 году Владимиру Познеру опухоль удалили, и с тех пор со здоровьем телеведущего все в порядке.

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