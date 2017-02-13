Беременная Анна Седокова записала новую песню

Популярная украинская певица Анна Седокова представила свою новую композицию Первая любовь.

На кануне 14 февраля – Дня всех влюбленных – в Москве состоялась премьера новой песни певицы Анны Седоковой. На своей соцстраничке артистка опубликовала видео, с закрытой презентации сингла.

Спасибо всем, кто был сегодня с нами в live трансляциях, вы невероятные )) жаль, что эфиры сразу же стираются, но вы ведь ничего не пропустили, правда?😘. Больше в Инста сториз❤️❤️❤️все, побежала дальше. Люблю вас✌🏽️ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 13, 2017 at 6:44am PST

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Композиция Первая любовь вошла в новый альбом Седоковой под названием «Настоящее».

Артистка намерено не хочет выкладывать песню полностью, чтобы люди могли ее легально скачать в Сети.

«Сегодня 14 февраля. Моя песня Первая Любовь. Я очень хотела, чтобы вы почувствовали ту атмосферу, которой мы окружены на концертах. Любви и музыки и правды! И сегодня, даже если это просто вторник, я желаю вам встретить свою НастоящуюПервуюЛюбовь, а если у она уже встретилась, то никуда не отпускать! P.S. Спасибо, что качаете альбом и песню легально на Itunes! Это для меня очень много значит!», – написала Анна Седокова (орфография сохранена – прим.ред.)

Напомним, недавно стало известно, что скоро Анна Седокова в третий раз станет мамой. У певицы будет мальчик.

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