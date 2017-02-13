Беременная Анна Седокова записала новую песню

Популярная украинская певица Анна Седокова представила свою новую композицию Первая любовь.
На кануне 14 февраля – Дня всех влюбленных – в Москве состоялась премьера новой песни певицы Анны Седоковой. На своей соцстраничке артистка опубликовала видео, с закрытой презентации сингла.
Композиция Первая любовь вошла в новый альбом Седоковой под названием «Настоящее».
Артистка намерено не хочет выкладывать песню полностью, чтобы люди могли ее легально скачать в Сети.
Я дома . Спасибо ВАМ ❤️ Сегодня был прекрасный день. Закрытая Премьера песни и видео #ПерваяЛюбовь , презентация альбома #НАСТОЯЩЕЕ и моменты из фильма #ПерваяЛюбовь и мой личный повод . Было немного страшно. Ведь я сейчас выгляжу по другому , не так как обычно , безоружной .. Но мне не пришлось оборонятся ❤️ Спасибо !!! Завтра день больших премьер ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Все все вам покажу !!! Обещаю !!!!!!!!! #люблю P.S. Альбом #НАСТОЯЩЕЕ и песня #ПерваяЛюбовь уже в #Itunes ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Ссылка в у меня профайле ❤️
«Сегодня 14 февраля. Моя песня Первая Любовь. Я очень хотела, чтобы вы почувствовали ту атмосферу, которой мы окружены на концертах. Любви и музыки и правды! И сегодня, даже если это просто вторник, я желаю вам встретить свою НастоящуюПервуюЛюбовь, а если у она уже встретилась, то никуда не отпускать! P.S. Спасибо, что качаете альбом и песню легально на Itunes! Это для меня очень много значит!», – написала Анна Седокова (орфография сохранена – прим.ред.)
Напомним, недавно стало известно, что скоро Анна Седокова в третий раз станет мамой. У певицы будет мальчик.Еще по этой теме