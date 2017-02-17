Борис Корчевников станет отцом двоих детей

Борис Корчевников – известный росийский актер и телеведущий, который уже давно плотно зарекомендовал себя в СМИ. Молодой, талантливый, перспективный. Но в последнее время начали ходить слухи о том, что шоумен серьезно болен, возможно, даже неизлечимо, что его хворь прогрессирует и скоро мы не увидим его на телеэкранах.
- Стало известно, кто заменит Корчевникова на ток-шоу «Прямой эфир» 8 февраля 2017 г.
- Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» 8 февраля 2017 г.
- Борис Корчевников готовился к смерти 18 декабря 2015 г.
Однако, слухами, как водится, земля всегда полнится, и о каждой яркой личности их куда больше отрицательных, нежели напротив. «Чтобы удостовериться наверняка, я решила провести собственный прогноз по здоровью ведущего.
Во–первых, налицо его творческий подъем, предложения карьерный рост, а следовательно – рост популярности.
Во-вторых, и в личной жизни актера я вижу заметные перемены, и эти перемены – к лучшему.
И, наконец, в–третьих, я не увидела никаких смертельных заболеваний, рака, порчи и всего того, о чем сейчас пишут все СМИ. Да, есть нюансы, которые не отнять – усталость, перенапряжения, нервные всплески, но у кого же их в наше время нет», – сказала потомственная ведьма Вера Шемонаева.
В астрологической карте Шемонаева увидела, что этот год очень удачный для Бориса, в том числе в любовной сфере.
«По судьбе телеведущего я вижу минимум двоих детей, есть шанс заиметь и больше, так что никаких препятствий не наблюдаю,
все прочее – сплетни, которые пускают недоброжелатели телеведущего», – сказала она.Еще по этой теме