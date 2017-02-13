Известная певица, радиоведущая и правозащитница Катя Гордон во второй раз стала мамой. У 36-летней эффектной блондинки родился сын.

Гордон сутки не появлялась в интернете, заставив не на шутку поволноваться поклонников и акул пера. В данный момент исполнительница решила не общаться с представителями СМИ. Репортерам пришлось связаться с людьми из ее близкого окружения.

«Катя действительно уже родила. К сожалению, я не знаю всех подробностей, Катя сейчас в роддоме с сыном и не хочет, чтобы ее тревожили»,

– цитирует представителя артистки Романа сайт Starhit.ru.

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Накануне Гордон сообщила, что у нее отошли воды, когда она прогуливалась в центре Москвы. Не паникуя, сохраняя спокойствие, исполнительница села за руль и поехала в роддом. Причем она отправилась не в тот, который приглядела заранее, а в тот, который был ближе всего к ней, чтобы не терять драгоценное время.

У Кати есть сын Даниил от брака с адвокатом Сергеем Жориным. Первый наследник Гордон родился 27 сентября 2012. Об отце второго ребенка певицы известно мало. Она скрывает свою личную жизнь. Как-то артистка призналась, что для отца ребенка он тоже является желанным наследником.

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Однако Катя не хочет загадывать, как дальше будут складываться отношения с избранником. «Я не думаю о том, с кем встречу старость, потому, что по статистике отношения в современном мире длятся около трех лет», – констатировала девушка.

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Когда ты вышел прогуляться в центр .... и у тебя отошли воды....😂 A post shared by Катя Гордон (@katyagordon) on Feb 19, 2017 at 7:52am PST

К слову, находясь в интересном положении, Гордон до последнего продолжала трудиться и творить. «Я живу музыкой и стихами – это мой параллельный мир. Я работаю в этом направлении, и весной ждите от меня и моего продюсера музыкальный взрыв», – пообещала исполнительница.

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