«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стих Шнурова

Сергей Шнуров
 

Сергей Шнуров. Фото: COVI/Scanpix

Сергей Шнуров 17 февраля опубликовал в инстаграме видео, на котором он читает собственное стихотворение о шумихе вокруг передачи Исаакиевского музея под управление РПЦ.

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За выходные ролик дважды пропадал из аккаунта музыканта — Шнуров утверждал, что Instagram удалял видео из-за массовых жалоб. В итоге лидер «Ленинграда» загрузил пустой снимок с комментарием: «Здесь была публикация стишка, а теперь ее нет. Спасибо вам, добрые люди».

Вместе с тем, поддержать Шнурова решила Ксения Собчак — она выложила ролик, на котором читает все то же стихотворение. Вслед за Собчак про Исаакий стали читать и другие пользователи инстаграма. Вот что из этого получилось:

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