Максим Галкин блеснул знаниями о Латвии на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Рейтинговое российское шоу «Кто хочет стать миллионером?» продолжает еженедельно радовать зрителей Первого канала. На этот раз в эфире передачи друг другу задавали вопросы ведущие Максим Галкин и Дмитрий Дибров. Невероятно, но именно познания Галкина о Риге дали ему возможность выиграть кругленькую сумму.

На протяжении всей игры Дибров и Галкин менялись местами и, в формате шоу, поочередно задавали друг другу вопросы. Очередной вопрос, адресованный Галкину звучал так: «День рождения какого персонажа в Риге отмечают на улице Яуниела?».

В качестве вариантов ответа прозвучали имена популярных героев: Джон Сильвер, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и граф Дракула.

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«Иела» по-латышски - это улица. «Яун» - это просто название улицы, которое лингвистически никак не связано с этими замечательными фамилиями. Конечно, с Глебом Жегловым Ригу ничего не связывает. Графа Дракулу при советской власти не снимали, а праздник явно с тех пор пошел. Джон Сильвер из «Острова сокровищ" - где «Остров сокровищ», а где Рига... А так как Бейкер стрит в советское время снимали в латвийской столице, то, думаю, было бы логично отмечать день рождения Шерлока Холмса», - рассудил Галкин. Благодаря правильному ответу, артист заработал 400 тысяч рублей (6500 евро).

Напомним, в январе этого года в Риге в шестой раз прошел грандиозный фестиваль «День рождения Шерлока Холмса».





































































































































































































Aizvērt В Риге отметили День рождения Шерлока Холмса Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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