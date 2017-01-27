Редкое фото Александра Шепса с мамой произвело фурор

В одном из пабликов появился снимок медиума с родственницей. Как отметили поклонники проекта «Битва экстрасенсов» и Александра Шепса, молодой человек очень похож чертами лица на мать. К слову, фанатам редко удается посмотреть на кадры победителя четырнадцатого сезона в кругу семьи, так как чаще всего он делится фотографиями со съемок.
Один из самых запоминающихся участников «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс часто становится героем обсуждений в сообществах, посвященных мистическому шоу.
Победитель четырнадцатого сезона ведет микроблог, в котором делится фотографиями со съемок, или забавными роликами с участием подруги Мэрилин Керро. Однако Шепс редко показывает семейные снимки.
Известно, что у Александра есть младший брат Олег, который также обладает экстрасенсорными способностями. Мама Людмила довольна известна своим даром среди жителей Самары, родного города Шепса. Женщину знают как ясновидящую и врача, спирита и таролога. Как писали ряд изданий, медиум получил способности именно от мамы.
В одном из пабликов в социальной сети «Инстаграм» появился редкий кадр Александра с родственницей.
Поклонники Шепса отметили, что сын и мать очень похожи между собой.
Некоторые пользователи Сети поблагодарили Людмилу за такого талантливого наследника.
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«Милые такие, мама - умница, такого экстрасенса родила», «Яблоко от яблони!», «Красивые», «Очень мило», «Видно, добрый парень», - писали фанаты «Битвы экстрасенсов».
Судя по всему Александр очень близок с мамой, ведь она поддержала его в тот момент, когда он обнаружил у себя магический дар.
В подростковом возрасте Шепс даже посвятил Людмиле стихотворение, в котором выразил все свои эмоции.
Напомним, что Александр ездит с семинарами по городам России, а также ведет приемы в Самаре. К тому же, Шепс и Керро открыли магазин «Мастерскую магии», где можно купить амулеты, травы и другие товары подобного рода.
В прошлом году победитель четырнадцатой «Битвы экстрасенсов» выпустил книгу «Медиум: в поисках жизни», в которой он дает ответы на вопросы многих людей. В первой части собраны яркие и глубокие эссе медиума, а во второй - стихи Александра, написанные в разные периоды его жизни.
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