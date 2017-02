Викторию Боню задержали в аэропорту Лос-Анджелеса

Сегодня был какой-то бесконечный день... еще бы! Ведь он длился 24 часа 😆 Самое смешное, что на границе меня пропустили быстро, а вот на выходе из аэропорта LAX меня отвели на дополнительный осмотр вещей... Но вместо разговора по существу офицер решил поговорить о нашем президенте, узнав мою позицию, он перешел к разговорам о КГБ. 😎 Затем подошёл другой офицер и попросил меня отойти и подождать в сторонке... После чего мне задали вопрос, не являюсь ли я тайным агентом разведки 😂😂 Я смеялась в голос, приняв разговор за шутку, пока меня не переспросили в третий раз! 🙈 получив отрицательный ответ офицер стал осматривать мои вещи и в какой-то момент он достал из моего кошелька визитную карточку с надписью SPY-LAND на англ, (она принадлежала фирме по системам скрытого видеонаблюдения), когда-то мне всучили ее на нашей горбушке 😎🙈😆 Это был удар! Я думала, что погорела и сейчас меня депортируют 😭😭 Короче, пока не прогуглили мое имя и не пересмотрели десятки фотографий с разных мероприятий и проектов не хотели мне верить)) Вот такие приключения 😆😆

A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Feb 22, 2017 at 10:42pm PST