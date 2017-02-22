Викторию Боню задержали в аэропорту Лос-Анджелеса

Телеведущая удивила пользователей Сети неожиданной историей. Женщина рассказала, что с ней произошло в американском аэропорту. По признанию звезды, она совершенно не была готова к такому повороту событий. К счастью для Бони, все закончилось благополучно. О своих переживаниях она поведала в «Инстаграме».
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Виктория Боня попала в неприятную ситуацию. Оказалось, что когда телеведущая прилетела в Лос-Анджелес,
она не смогла сразу уехать из аэропорта. Ее задержали представители таможенной службы и отвели в зону дополнительного осмотра.
Знаменитость не поняла, по какой причине ее задержали и за что будут проверять. Работники аэропорта начали сканировать вещи Виктории, потому что они заподозрили Боню в шпионаже.
Судя по всему, теледива до сих пор шокирована произошедшим. У нее возникла мысль, что таможенники смогут найти любой удобный повод, чтобы не выпускать из аэропорта. Виктории пришлось упорно отстаивать свою честь, доказывая, что она не имеет никакого отношения к тому, о чем ведут речь представители службы.
«Вместо разговора по существу офицер решил поговорить о нашем президенте. Узнав мою позицию, он перешел к разговорам о КГБ. Затем подошел другой офицер и попросил меня отойти и подождать в сторонке.
После чего мне задали вопрос, не являюсь ли я тайным агентом разведки. Я смеялась в голос, приняв разговор за шутку, пока меня не переспросили в третий раз!»
– поделилась знаменитость.
Виктория также поведала, что ответы на вопросы не устроили таможенников, и работники принялись изучать содержимое ее чемодана. В багаже телеведущей они обнаружили визитную карточку одной компании, которая занимается выпуском систем скрытого видеонаблюдения. «Это был удар! Я думала, что погорела и сейчас меня депортируют», – вспоминает Боня.
Фото из Instagram:
Сегодня был какой-то бесконечный день... еще бы! Ведь он длился 24 часа 😆 Самое смешное, что на границе меня пропустили быстро, а вот на выходе из аэропорта LAX меня отвели на дополнительный осмотр вещей... Но вместо разговора по существу офицер решил поговорить о нашем президенте, узнав мою позицию, он перешел к разговорам о КГБ. 😎 Затем подошёл другой офицер и попросил меня отойти и подождать в сторонке... После чего мне задали вопрос, не являюсь ли я тайным агентом разведки 😂😂 Я смеялась в голос, приняв разговор за шутку, пока меня не переспросили в третий раз! 🙈 получив отрицательный ответ офицер стал осматривать мои вещи и в какой-то момент он достал из моего кошелька визитную карточку с надписью SPY-LAND на англ, (она принадлежала фирме по системам скрытого видеонаблюдения), когда-то мне всучили ее на нашей горбушке 😎🙈😆 Это был удар! Я думала, что погорела и сейчас меня депортируют 😭😭 Короче, пока не прогуглили мое имя и не пересмотрели десятки фотографий с разных мероприятий и проектов не хотели мне верить)) Вот такие приключения 😆😆
Знаменитости все-таки удалось оправдаться. Она показала аккаунты в соцсетях, продемонстрировала фотографии и видео со своим участием, чтобы таможенники убедились, чем она занимается на самом деле. Подписчики с пониманием отнеслись к рассказу звезды и постарались поддержать ее в непростой ситуации. Многие попытались подбодрить знаменитость, выразив мнение, что таможенники просто хотели подольше пообщаться с женщиной.
«Да просто с вами хотели побыть, такая красотка же прилетела к ним», «Мне кажется, это была шутка,
КГБ не существует, просто они давно не видели такой красивой и интересной девушки, вот и хотели подольше побыть в вашей компании!»,
«Это все из-за того, что вы выглядите как девушка Джеймса Бонда!» – прокомментировали ситуацию фолловеры.
Видео:
Это было увлекательное путешествие, полное новых открытий и приключений. 13 часов на машине из Монако на остров Сицилия, переправа на пароме, два дня с легендой футбола Фабио Каннаваро, прогулка по старым, таинственным улочкам Катании, а также подъем к действующему вулкану Этна и многое-многое другое. Полный видео-отчёт нашего маленького и прекрасного путешествия по Катании смотрите на моем канале #YouTube 👻 Все самое интересное только начинается! Активная ссылка у меня в профиле ☝🏼#видеоблог #victoriasblog
Некоторые подписчики звезды начали вспоминать о своем опыте. Оказалось, что среди пользователей Сети нашлись те, у кого была та же проблема. Часть смогли легко решить ее, предоставив все возможные документы, другие звонили знакомым и просили их подтвердить необходимую информацию.
Виктории было достаточно открыть свой профиль в «Инстаграме», ведь на страницу телеведущей подписаны почти пять миллионов человек.
Ко всему прочему, она начала вести свой канал, на котором публикует видео с моментами из своей жизни.Еще по этой теме