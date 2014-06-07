Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Известный футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью, в котором высказался о недавней публичной стычке с бывшей женой Ольгой Бузовой. Спортсмен всячески старается абстрагироваться от сетевого негатива, чтобы не портить себе жизнь.
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Развод Ольги и Дмитрия состоялся еще 30 декабря, но страсти не улеглись до сих пор. На днях бывшие супруги устроили словесную перепалку в Instagram на глазах нескольких миллионов подписчиков. Тарасов упрекнул Бузову в «жизни ради лайков», на что получил жесткий откат. «Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?», – высказала свои претензии ведущая «Дома-2».
Тарасов не остался в стороне и тут же ответил бывшей жене.
«Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике»,
– написал он и удалил все реплики Бузовой.
Вот за эту публичную ссору футболисту пришлось отчитаться в интервью. Тарасов признался, что с некоторых пор игнорирует мнение пользователей Сети о нем. У Ольги огромная армия поклонников, которые изо дня в день поносят ее бывшего мужа на просторах интернета.
«Если зацикливаться на комментарии, то лучше вообще не жить. Я научился абстрагироваться. Хотя еще два-три года назад я комментировал, отвечал. Сейчас понимаю, что все это без толку. Кому и что я пытаюсь объяснить!? Я знаю правду и не собираюсь доказывать ее восьми миллионам людей», – отрезал Тарасов, а репортеры подсчитали, что у Бузовой как раз восемь миллионов подписчиков.
По словам спортсмена, история с его неудавшимся браком осталась в прошлом. «С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова. После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня все хорошо, – заверил футболист. – Я знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня еще раз. Значит, так должно быть».
Вступать в публичные перепалки с бывшей женой Тарасов больше не планирует.
«Копаться и доказывать что-то человеку через прессу или Instagram я не буду. Все люди взрослые, и нет необходимости публично писать мне в социальных сетях. Мы все обсудили. Поставили точку.
Дальше каждый идет своей дорогой. Я написал в своем посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи», – рассудил Дмитрий.
Футболисту порядком надоела шумиха вокруг его личной жизни. «Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счет. Только выложил пост, донес до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого все снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счет нее стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни», – цитирует Тарасова сайт «Чемпионат».
Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным 🙏🏻 #всемдобра#укаждогосвойкрест
Ранее футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.
Спортсмен уверен, что паре не нужно было выставлять свои отношения на публику, «жить ради лайков».
Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.Еще по этой теме