Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Известный футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью, в котором высказался о недавней публичной стычке с бывшей женой Ольгой Бузовой. Спортсмен всячески старается абстрагироваться от сетевого негатива, чтобы не портить себе жизнь.

Развод Ольги и Дмитрия состоялся еще 30 декабря, но страсти не улеглись до сих пор. На днях бывшие супруги устроили словесную перепалку в Instagram на глазах нескольких миллионов подписчиков. Тарасов упрекнул Бузову в «жизни ради лайков», на что получил жесткий откат. «Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?», – высказала свои претензии ведущая «Дома-2».

Тарасов не остался в стороне и тут же ответил бывшей жене.

«Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике»,

– написал он и удалил все реплики Бузовой.

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Вот за эту публичную ссору футболисту пришлось отчитаться в интервью. Тарасов признался, что с некоторых пор игнорирует мнение пользователей Сети о нем. У Ольги огромная армия поклонников, которые изо дня в день поносят ее бывшего мужа на просторах интернета.

«Если зацикливаться на комментарии, то лучше вообще не жить. Я научился абстрагироваться. Хотя еще два-три года назад я комментировал, отвечал. Сейчас понимаю, что все это без толку. Кому и что я пытаюсь объяснить!? Я знаю правду и не собираюсь доказывать ее восьми миллионам людей», – отрезал Тарасов, а репортеры подсчитали, что у Бузовой как раз восемь миллионов подписчиков.

#женаиграетпочтивовсеигры#тарасовбузова#тещаэтомыпишемхэштеги# 🎱🎱🎱🎱 A post shared by tarasov23 (@tarasov23) on Dec 26, 2014 at 3:42am PST

По словам спортсмена, история с его неудавшимся браком осталась в прошлом. «С 1 января у меня новая жизнь, новый этап Дмитрия Тарасова. После Нового года начал с чистого листа. Я не переживаю, я улыбаюсь, занимаясь любимым делом. У меня все хорошо, – заверил футболист. – Я знаю, что так будет и дальше. Никому зла не желаю. Просто я перелистнул страницу. Так иногда бывает в жизни у многих. Случилось и у меня еще раз. Значит, так должно быть».

Вступать в публичные перепалки с бывшей женой Тарасов больше не планирует.

«Копаться и доказывать что-то человеку через прессу или Instagram я не буду. Все люди взрослые, и нет необходимости публично писать мне в социальных сетях. Мы все обсудили. Поставили точку.

Дальше каждый идет своей дорогой. Я написал в своем посте, что были хорошие периоды, но так сложилось. Желаю всем только удачи», – рассудил Дмитрий.

Привет всем из дубая🌞🌞🌞 A post shared by tarasov23 (@tarasov23) on Jun 7, 2014 at 3:06am PDT

Футболисту порядком надоела шумиха вокруг его личной жизни. «Я был женат на популярном человеке. Каждый день говорят о нашей ситуации. Я не давал никаких комментариев на этот счет. Только выложил пост, донес до людей, чтобы перестали лить грязь, подумали о своей жизни. После этого все снова взбудоражилось и началось ненужное обсуждение. Говорят, что я за счет нее стал известнее. Ну, конечно, если она настолько популярна. В результате и за каждым моим шагом стали пристально следить. Я к этому никогда не стремился. Я хочу тихой и спокойной жизни», – цитирует Тарасова сайт «Чемпионат».

Ранее футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.

Спортсмен уверен, что паре не нужно было выставлять свои отношения на публику, «жить ради лайков».

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.

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