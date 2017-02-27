Марат Башаров пострадал от экстрасенсов. Популярный актер обратился в полицию после того, как узнал, что под его именем работают мошенники.

Марат Башаров обратился в правоохранительные органы, узнав, что в Интернете активно развивается некий «Центр помощи Марата Башарова».

Каждый обратившийся за помощью человек узнает о некоем страшном проклятии и о том, что, если срочно не переведет крупную сумму на счет организации, якобы будет еще хуже.

О центре Башаров узнал от женщины, которая обратилась туда за помощью. Ее насторожило, что в организации слишком часто просили заплатить, и она решила связаться с самим актером.

«Я, Марат Башаров, не имею никакого отношения к так называемым «центрам Марата Башарова». К центрам, где работают мошенники, чистые мошенники»,

– заявил журналистам возмущенный актер.

Реклама

Репортеры узнали, что колдуны и экстрасенсы ведут свои сеансы из стен ОВД по Даниловскому району столицы. Во всяком случае, адрес, указанный на сайте центра, приводит именно туда. Однако никаких экстрасенсов там нет. «Лично я приехал в это ОВД, написал заявление в полицию. Но ни ответа, ни привета. У меня приняли заявление, и все. Так это все и накрылось медным тазом», – цитирует Башарова РЕН ТВ.

Тем не менее журналисты решили провести собственное расследование. Они заполнили специальную форму на сайте, и с ними тут же связались.

Женщина в трубке натужным голосом рассказала о страшных проклятиях. Причем как убрать этот негатив, знает некий «черный маг».

«Целителем» выступил персонаж по имени Сергей Радомиров. Он заявил, что его собеседник несет «крест греха».

«Вам необходимо срочно становиться в работу. Мы будем «отжигать» негатив. Я буду использовать в своей работе фрагмент креста, на котором был распят Иисус», – компетентно сообщил целитель.

Однако увидеть вживую этот фрагмент нельзя. Да и все сеансы магии ведутся исключительно по телефону за большие деньги.

Интересно, что каждая цифра в сумме за услуги, по словам «магов», особенная. «137 666, без округления, потому что каждая цифра имеет свое значение», – заявили в центре.

Еще по этой теме