Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

12 марта в эфире ПБК - премьера нового шоу «ТилиТелеТесто», ведущей которого стала знаменитая актриса Лариса Гузеева, а одним из экспертов - ее супруг Игорь Бухаров. Новость о старте проекта появилась своевременно - всю минувшую неделю поклонники популярной программы «Давай поженимся!», которую также ведет Гузеева, обсуждали в соцсетях ее разрыв с мужем.

В шоу «ТилиТелеТесто» десять пекарей-любителей соберутся на одной площадке, чтобы посоревноваться в своем мастерстве и побороться за звание лучшего из лучших.

Конкурсантам предстоит пройти множество испытаний - от приготовления кулебяк и ажурных свадебных тортов до блинных баталий и пряничных поединков. Победителем станет лишь один из них.

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Лариса Гузеева будет вести шоу. «Я отлично готовлю, мне по плечу блюдо любой степени сложности, - призналась Лариса Гузеева. – Я могу взять абсолютно любой рецепт и на раз по нему приготовить. Может, блюдо не будет красивым и ровным со всех сторон, но совершенно точно оно будет вкусным!»

А ее муж Игорь Бухаров – президент Федерации рестораторов и отельеров России – станет оценивать участников конкурса. Поможет ему в этом чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов.

Важное условие шоу «ТилиТелеТесто» – отсутствие у его участников специального кулинарного или кондитерского образования.

Каждая программа состоит из двух конкурсов: импровизационного и технологического. Во время импровизации участники готовят одно и то же блюдо каждый по своему рецепту. Во второй, технологической части, кулинарам придется готовить одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов.

«Сама я к десертам совершенно равнодушна, – рассказала Лариса Гузеева, – мой потолок – это блинчики с разными начинками. Уважительно я отношусь только к эпическим формам выпечки – пирогам, расстегаям, курникам.

Но по условиям шоу, на каждой программе мне придется нон-стопом пробовать сладкое и мучное – как еще оценить уровень кондитерского мастерства? Предвидя необратимые последствия для своей фигуры от всех этих дегустаций,

я заранее договорилась с костюмерами программы, чтобы они на каждую новую съемку шили мне наряд на один размер больше».

«ТилиТелеТесто» – это шоу, после просмотра которого хозяйки узнают, чем лучше взбивать крем – венчиком или вилкой, что следует добавлять в тесто – сахар или сахарную пудру, как правильно замешивать блины – по часовой или против часовой стрелке, в общем, получат исчерпывающие ответы на все животрепещущие вопросы, рождающиеся на кухне.

В самом первом выпуске «ТилиТелеТесто» в студию придут 10 звездных гостей: Анна Седокова, Елена Борщева, Дмитрий Харатьян, Вадим Галыгин, Клара Новикова, Николай Валуев, Ольга Науменко, Екатерина Волкова, Владимир Винокур, Марина Яковлева.

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