Оскар-2017: иранский телеканал закрасил «смелое» декольте Шарлиз Терон

Шарлиз Терон
 

Шарлиз Терон. Фото: AP/Scanpix

«Оскар-2017» нашел своих победителей. Однако СМИ до сих пор активно обсуждает 89-ю церемонию кинопремии. Сначала все говорили о путанице с лучшим фильмом, затем о сексуальных домогательствах Кейси Аффлека, а теперь пришел черед и Шарлиз Терон.

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41-летняя американская актриса вышла на сцену театра Долби, дабы поприветствовать победителя в номинациит «Лучший фильм на иностранном языке». Статуэтка в этой категории досталась картине Коммивояжер режиссера Асгара Фархади, который не смог присутствовать на церемонии из-за иммиграционного указа нынешнего президента США, Дональда Трампа.

Для выхода на сцену Шарлиз выбрала платье цвета металлик с откровенным декольте. Во время новостного сюжета об Оскаре иранский телеканале ILNA News зарисовал вырез Терон.

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Отметим, законы Ирана гласят, что женщины на публике, в том числе, телевидении, должны носить хиджаб, который покрывает голову, ноги и руки.

Церемония вручения "Оскара" в Голливуде

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