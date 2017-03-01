Оскар-2017: иранский телеканал закрасил «смелое» декольте Шарлиз Терон

«Оскар-2017» нашел своих победителей. Однако СМИ до сих пор активно обсуждает 89-ю церемонию кинопремии. Сначала все говорили о путанице с лучшим фильмом, затем о сексуальных домогательствах Кейси Аффлека, а теперь пришел черед и Шарлиз Терон.

41-летняя американская актриса вышла на сцену театра Долби, дабы поприветствовать победителя в номинациит «Лучший фильм на иностранном языке». Статуэтка в этой категории досталась картине Коммивояжер режиссера Асгара Фархади, который не смог присутствовать на церемонии из-за иммиграционного указа нынешнего президента США, Дональда Трампа.

Для выхода на сцену Шарлиз выбрала платье цвета металлик с откровенным декольте. Во время новостного сюжета об Оскаре иранский телеканале ILNA News зарисовал вырез Терон.

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Отметим, законы Ирана гласят, что женщины на публике, в том числе, телевидении, должны носить хиджаб, который покрывает голову, ноги и руки.











































































































































Aizvērt Церемония вручения "Оскара" в Голливуде AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA

































































































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