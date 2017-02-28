Фадеев заплакал из-за жестокости Познера

Максим Фадеев
 

Максим Фадеев. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Судья детского «Голоса» Максим Фадеев осудил звездных членов жюри на проекте «Минута славы». Продюсер даже заплакал вместе с одной из конкурсанток из-за жестоких слов Владимира Познера.

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В Сети не стихают споры из-за выступления на шоу восьмилетней Виктории Стариковой. Судьям настолько не понравился номер девочки, что они довольно строго его оценили. Владимир Познер и Рената Литвинова, по мнению пользователей Сети, были настолько безжалостны, что маленькая конкурсантка расплакалась. Оказалось, что она не одна не совладала с эмоциями. Вместе с ней слезу пустил Макс Фадеев.

«Только что посмотрел чудесное выступление Вики Стариковой на «Минуте славы», – сообщил в Instagram продюсер. – Честно говоря, уже не очень хочется писать о Первом канале или вообще о ком-то писать плохо: возникают комплексы в связи с этим – будто я всегда настроен против. Но как-то так получается в последнее время, что мне приходится участвовать в каких-то неприятных мне событиях.

Пройти мимо произошедшего в эфире не могу, поскольку я – отец, педагог и музыкант. В отличие от всех собравшихся там в жюри.

Поэтому могу оценить это с точки зрения профессиональной и педагогической».

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Фадеев отдельно отметил Владимира Познера. По мнению Максима, телеведущий переборщил с критикой.

«Я всегда глубоко уважал г-на Познера и считал его умнейшим, тонким человеком, высочайшего класса журналистом. Но, на мой взгляд, его отношение к этому маленькому ребенку было очень жестоким и абсолютно бесчувственным, – заметил продюсер. – Он ведь тоже отец и он прекрасно знает, что с ребенком нужно быть крайне осторожным и внимательным в оценках и критике по отношению к нему».

Наставник детского «Голоса» признает, что журить детей иногда позволительно.

«Безусловно, критика должна быть, но она должна быть аккуратной и не злой.

В отношении такой маленькой девочки критика должна быть в виде игры либо мягкая и отеческая. Чтобы ребенок правильно ее воспринял. Но г-н Познер избрал другой стиль общения с ребенком ростом не выше 40 см...

Когда я смотрел, что ей говорили члены жюри, я заплакал вместе с ней», – признался Фадеев.

Максиму стало очень обидно за Вику.

«Ну почему она должна оправдываться и объясняться – кто выбрал эту песню и что она в нее вкладывает. Она вкладывает ровно то, что чувствует, этого достаточно! – убежден Фадеев. – Она не обязана бросаться всевозможными интеллектуальными изречениями, дабы побаловать слух таких избалованных мужей. Она просто пела и все. Это ни хорошо, ни плохо. Она просто пела, стараясь максимально передать свои чувства».

По мнению продюсера, не все члены жюри вели себя неправильно.

«Я видел лицо Сергея Светлакова, который с каждой фразой своих коллег не знал, куда себя деть. Полагаю, что ему было стыдно за сидящих по левую руку от него. Потому что я знаю, как он относится к детям и какой он прекрасный отец.

Поведение, гримасы и тексты Литвиновой я комментировать не буду, с ней все понятно», – отмахнулся от Ренаты Максим. У него большой опыт общения с детьми.

«Я провел 2 сезона в жюри проекта «Голос.Дети» и старался быть таким аккуратным во всех текстах, обращенных к детям, чтобы ни в коем случае их не ранить. Потому что мне в детстве практически все люди, которые имели отношение к моему профессиональному воспитанию, говорили, что я ни на что не гожусь и ни на что не способен. И я знаю, что чувствовала Вика, – сочувствует девочке Фадеев. – У меня был реальный флер-бек из моего детства».

В завершении своего открытого письма Максим обратился к родителям. «Верьте в своих детей, помогайте им, до самого последнего своего вдоха. Слушайте только свое сердце, не слушайте этих «специалистов«. Если ваш ребенок хочет петь – дайте ему эту возможность. Если он хочет рисовать – не заставляйте их учить математику. Потому что это означает, что ребенок – гуманитарий. Если он хочет читать стихи – покупайте ему книги. Если ему нравится собирать конструкторы – помогайте ему в дальнейшем идти именно в эту стезю. Но

не ломайте их ощущение, тягу, потому что только так вырастет талантливый человек, который впоследствии будет заниматься любимым делом и будет счастливым!

Потому что именно сейчас как никогда наши дети уязвимы попасть в неприятные ситуации или компании в интернете. У современных детей клиповое сознание, они совершенно другие. В советское время у нас был только телевизор, улица и книги. Сегодня все не так. Поэтому будьте крайне внимательны к своим детям – чем они увлечены, и давайте им возможность заниматься тем, что им очень нравится», – порекомендовал продюсер. Финальные слова одобрения от Фадеева достались Стариковой.

«Если этой маленькой девочке захотелось спеть прекрасную песню Земфиры – значит, у нее хороший вкус и она все правильно чувствует.

Дорогая Вика, мне очень понравилось твое выступление! Ты прекрасно пела, и я могу сказать тебе только одно: если бы ты была у меня на «Голосе» – я бы обязательно к тебе повернулся», – утешил Викторию ее авторитетный заступник.

Напомним, после того, как восьмилетняя девочка расплакалась от слов жюри шоу «Минута славы», в интернете поднялся настоящий скандал. Шумиху пришлось прокомментировать одной из судей телепроекта, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой.Она уверена, что всему виной – тщеславие и амбиции родителей.

«Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был», – заявила актриса.

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