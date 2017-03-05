Пародия Comedy Club на Путина и Трампа бьет рекорды в Сети

 

Фото: скриншот видео

Юмористы Comedy Club решили показать собственную версию встречи президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - в Овальном кабинете.

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Роль американского лидера исполнил известный актер и шоумен Гарик Харламов, а главу РФ сыграл не менее популярный КВНщик Дмитрий Грачев, уже не первый раз пародирующий президента России.

По сюжету «Трамп» проводит время за переговорами с секретаршей Джессикой, отбивается от назойливых посетителей и пытается заказать «женщин с низкой социальной ответственностью». Затем по видеосвязи ему звонит «Путин», и уже буквально через секунду президент России входит в Овальный кабинет.

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Недоуменный Трамп интересуется у Путина, как так быстро ему удалось прибыть на встречу.

«У нас есть истребитель который за одну секунду долетает до Америки. Шучу. Мы тут офис недалеко снимаем - здесь, в Белом доме, прямо над вами... Шучу, шучу - истребитель!» -

заявляет на это «президент России» Владимир Путин.

Во время диалога «российский коллега» подарил Харламову-Трампу «политическую матрешку». Также «лидеры двух стран» обсудили вопросы расширения НАТО, размещение подлодок между США и Кубой и многое другое, сыграв в популярную игру «Крокодил».

Меньше чем за сутки видеопародия Comedy Club собрала на популярном видеохостинге YouTube свыше 3 миллионов просмотров, но позже была удалена.

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