Скандал: Литвинова унизила инвалида на шоу «Минута славы»

Судья российского шоу «Минута славы» Рената Литвинова в телеэфире унизила участника-инвалида, назвав его «ампутантом» и предложила ему пристегнуть вторую ногу.

На этот раз член жюри высказалась о танцоре Евгении Смирнове, который в результате ДТП потерял ногу, однако это не помешало ему продолжать жить и заниматься любимым делом. Ранее он также принимал участие с известном танцевальном проекте «Танцы» на ТНТ. Сейчас он часто выступает во многих городах страны, поддерживая людей с ограниченными возможностями.

«Я отношусь к нелюбимцам публики и пойду дальше по этому пути. Есть запрещённые приёмы: когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать «нет». С одной стороны, это великий подвиг, человек смог преодолеть то, что другие не могут преодолеть. С другой стороны, меня очень задевает, что в искусстве используются такие приёмы. Я, конечно, восхищён, но я буду голосовать против», - заявил Владимир Познер.

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«Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему», -

сказал Литвинова.

Танцор и его партнерша были шокирована такими высказываниями и Евгений категорически от такого «предложения» отказался.

«Я, конечно, извиняюсь, я ничего не эксплуатирую, — ответил Евгений. — Я был по жизни танцором, и если будут какие-то добавочные элементы, то вот это как раз будет приём. Я танцую так, как я живу!», - заявил Евгений.

Добавим, что еще один член жюри Сергей Светаков неоднократно подчеркнул, что данное выступления танцем и состоявшимся номер с хорошо подобранной музыкой.

«Это тот случай, когда не давят на жалость. Это, когда человек продолжает жить полной жизнью и доказывает всем остальным более слабым, как надо это делать. Поэтому я говорю «ЗА«», -

таким образов Светлаков прокомментировал номер.

«Он танцевал как танцор, а не как калека. Он сделал то, что многие и с двумя ногами не могут. Это не только подвиг, но и близко к искусству», - заключил Сергей.

Некорректное высказывание Литвиновой в адрес танцора вызвали возмущение в Сети.

«Познер проявил излишнюю критичность. То есть, по его логике, только здоровые должны выступать. А вот Литвинова - это край. Полный. «Может, вам пристегнуть?«. Мозги себе пристегни», «Какой прием? Он специально ампутировал ноги и пришел? ну что за бред, кого в жюри понабрали», «Лучше быть физическим ампутантом чем ампутантом моральным», - такие комментарии оставляют интернет-пользователи в Сети.

Сам участник шоу танцор Евгений Смирнов считает, что такие звезды, как Рената Литвинова, не должны быть в жюри.

«Мне очень обидно. Эти слова услышала вся Россия. Да и вообще, слышать в свою сторону эти реплики, ампутант, не ампутант, какая разница!

Я пришел показать то, что я умею, а мне говорят что-то типа «иди пристегни ногу, а только потом танцуй«. В общем, мне дали ясно понять, что без ноги здесь делать нечего.

Я не думаю, что в жюри должны находиться люди, которые позволяют себе такое говорить. Это унизительно даже для самой Литвиновой», - цитирует Евгения Лайф.

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