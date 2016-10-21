Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок

Телеведущий Дмитрий Нагиев решил вспомнить свою юность и опубликовал в Instagram снимок со своего спортивного прошлого.
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«Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай на стульчак. Если что – справа это я, буквально вчера», – подписал он фото.
На снимке Нагиев позирует на ринге в форме для самбо – куртке-кимоно и коротких шортах. Фото было сделано после поединка в результате которого Дмитрий одержал победу.
Примечательно, что
в юности Нагиев профессионально занимался спортивной гимнастикой, дзюдо и самбо. Причем по самбо он даже был чемпионом СССР среди юниоров.
«С такой шевелюрой не узнать», «Причесон зачетный», «Дмитрий, Вы не перестаете радовать и вдохновлять», «Очень приятный молодой человек», «Красавчик, но сейчас не хуже», – пишут ему поклонники.
Так Дмитрий выглядит сегодня
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