Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок

Телеведущий Дмитрий Нагиев решил вспомнить свою юность и опубликовал в Instagram снимок со своего спортивного прошлого.

«Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай на стульчак. Если что – справа это я, буквально вчера», – подписал он фото.

На снимке Нагиев позирует на ринге в форме для самбо – куртке-кимоно и коротких шортах. Фото было сделано после поединка в результате которого Дмитрий одержал победу.

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Примечательно, что

в юности Нагиев профессионально занимался спортивной гимнастикой, дзюдо и самбо. Причем по самбо он даже был чемпионом СССР среди юниоров.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Мар 3 2017 в 1:56 PST

«С такой шевелюрой не узнать», «Причесон зачетный», «Дмитрий, Вы не перестаете радовать и вдохновлять», «Очень приятный молодой человек», «Красавчик, но сейчас не хуже», – пишут ему поклонники.

Так Дмитрий выглядит сегодня

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Окт 21 2016 в 4:22 PDT

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